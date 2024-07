Tempesta d’amore: Yvonne aiuta Erik a sedurre Ulrike, ma è un disastro! | Anticipazioni italiane

Risate e colpi di scena attendono i telespettatori italiani di Tempesta d’amore! Nei prossimi giorni la divertentissima storyline incentrata sulla “missione” di Erik Vogt (Sven Waasner) vedrà infatti un plot twist a dir poco spassoso… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Erik non riesce a conquistare Ulrike

Coppia innamoratissima spesso al centro di trame divertenti, da qualche giorno Erik e Yvonne (Tanja Lanäus) sono tornati ancora una volta sotto i riflettori grazie ad una storyline decisamente insolita. Per risolvere i suoi problemi economici, l’uomo ha infatti accettato l’offerta di un certo Jörg Dremel (Dirk Waanders), che gli ha promesso ben 100.000 euro se Vogt riuscirà a sedurre sua moglie Ulrike (Genoveva Mayer)!

Superati i tentennamenti iniziali (e la gelosia di Yvonne), Erik si lancerà dunque in questa insolita missione. Se inizialmente Vogt sembrerà essere riuscito a stregare la sua “vittima” col suo fascino, però, ben presto si troverà ad un punto morto, tanto da decidere di rinunciare al suo piano. L’uomo ha però fatto i conti senza Yvonne…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Yvonne aiuta Erik

Benché indubbiamente sollevata all’idea che il suo amato non intenda più corteggiare un’altra donna, la Klee non potrà fare a meno di preoccuparsi per le conseguenze del fallimento del piano: se Erik non dovesse riuscire a ripagare i propri debiti, si troverebbe in guai seri!

E così Yvonne non solo incoraggerà Erik a continuare con la propria missione… ma deciderà di aiutarlo lei stessa! Determinata a spianare al suo amato la strada per il successo, la donna avvicinerà dunque Ulrike, con l’intento di convincerla di quanto Erik sia un uomo meraviglioso da non lasciarsi scappare. Peccato solo che il suo piano avrà fin troppo successo…

Ulrike resterà infatti così colpita dalle parole piene d'amore di Yvonne… da decidere di aiutare segretamente quest'ultima a riconquistare Erik! E, inutile dirlo, il divertimento sarà assicurato…