Tempesta d’amore: Erik deve tradire Yvonne per 100.000 euro! Accetterà? | Anticipazioni italiane

Tra ricatti, intrighi e crimini di ogni genere, questi quasi vent’anni di Tempesta d’amore ci hanno preparato a tutto. Ciononostante, quanto accadrà nelle prossime puntate italiane della soap avrà davvero dell’incredibile! Sommerso dai debiti, Erik Vogt (Sven Waasner) si troverà infatti di fronte ad una proposta a dir poco sconvolgente che lo costringerà a scegliere tra il proprio conto in banca e la donna che ama… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Erik nei guai

Nel corso degli anni Erik ha sicuramente avuto un’evoluzione positiva. Ciononostante, l’uomo non sembra aver ancora imparato che – a giocare sporco – prima o poi si finisce per pagare. Un difetto i cui risultati sono sotto i nostri occhi…

Ricaduto vittima del gioco d’azzardo, Vogt si è infatti ritrovato sommerso di debiti. Un problema a cui l’uomo ha provato a porre rimedio nel peggiore dei modi: truffando Werner (Dirk Galuba) e Christoph (Dieter Bach)! E così – non appena i due Saalfeld scopriranno la verità – per Erik inizieranno i veri guai…

Sempre più sotto pressione da parte dei suoi creditori, Vogt si troverà a dover vendere le sue azioni del Caffè Liebling, tanto caro a sua figlia Josie (Lena Conzendorf). Nemmeno questo gesto, però, sarà sufficiente…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik riceve una proposta da Dremel

Perseguitato da Krüger (Thorsten Nindel) – lo spietato scagnozzo di Christoph – Erik inizierà addirittura a temere per l’incolumità della sua amata Yvonne (Tanja Lanäus). E sarà proprio allora che gli si presenterà un’occasione incredibile per risolvere tutti i suoi problemi in un colpo solo…

Vogt verrà infatti avvicinato da un ricco ospite del Fürstenhof – un certo Jörg Dremel (Dirk Waanders) – che gli farà un’offerta a dir poco incredibile: 100.000 euro in cambio della seduzione di sua moglie Ulrike!

Sì, avete capito bene: Dremel chiederà ad uno sconcertato Erik di iniziare una relazione con la sua coniuge. Il motivo? Spera che quest’ultima si innamori di Vogt (che assomiglia moltissimo al suo ex) e chieda il divorzio! Se fosse infatti il marito a pretendere la separazione, Ulrike riceverebbe un’ingente somma di denaro…

E così Erik si ritroverà di fronte ad un dilemma non indifferente: è disposto a ingannare una donna e, soprattutto, tradire la sua amata Yvonne per risolvere i suoi problemi di soldi?