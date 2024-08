Tempesta d’amore, puntata 4000: il tragico incidente che cambierà tutto! | Anticipazioni italiane

In quasi vent’anni di successi, Tempesta d’amore ha collezionato una serie incredibile di record, celebrando a dovere ogni traguardo raggiunto. Non a caso, in occasione della sua puntata numero 4.000, la soap bavarese avrà in serbo per noi un episodio destinato a rimanere impresso nella memoria dei telespettatori per lungo tempo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Italia su Rete 4 a inizio settembre!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vroni arriva al Fürstenhof

Se i Saalfeld dominano da sempre la scena in quel del Fürstenhof, da ormai parecchi mesi all’hotel a cinque stelle si sta imponendo sempre più una nuova famiglia di imprenditori: gli Schwarzbach! Alexandra (Daniela Kiefer) e Markus (Timo Ben Schöfe) sono stati infatti presto raggiunti dai loro due figli maggiori: Eleni (Dorothée Neff) e Noah (Christopher Jan Busse). All’appello manca però ancora una persona… almeno per poco!

Tra qualche giorno conosceremo infatti finalmente Vroni (Selina Weseloh), l’ultimogenita di Markus e Alexandra. Caratterizzata da un carattere gioioso ed estroverso unito ad uno spirito ribelle, la ragazza è adorata da tutta la famiglia nonostante sia diversissima dai consanguinei. E così, quando Vroni arriverà al Fürstenhof, i suoi cari decideranno di nasconderle che la loro famiglia si sta sfasciando…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Vroni ha un incidente

Ignara di quanto stia realmente accadendo alle sue spalle, la giovanissima Schwarzbach conquisterà tutti a Bichlheim, contagiando chiunque incontri col proprio entusiasmo. Sarà così che, poco dopo aver fatto la conoscenza di Valentina (Aylin Ravanyar), Vroni convincerà quest’ultima a seguirla in un’escursione di motocross!

Ebbene, inizialmente tutto sembrerà andare per il meglio e le due ragazze trascorreranno un pomeriggio all’insegna dell’adrenalina pura. Non appena Valentina saluterà la nuova amica per tornare a casa, però, accadrà qualcosa di terribile…

Complice un ostacolo imprevisto sul percorso, Vroni avrà infatti un terribile incidente che la lascerà a terra esanime! La ragazza se la caverà? Per ora vi anticipiamo che questo sarà l'inizio di una tragedia che segnerà il corso di tutta la stagione…