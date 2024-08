The family, anticipazioni 12 agosto 2024: Aslan e Devin escono con amici, ma lui ha un’arma!

Anticipazioni e trama puntata The family di lunedì 12 agosto 2024

Hülya cerca di escludere Yagmur dalla vita di famiglia e per questo evita di invitarla al barbecue organizzato nella loro villa, ma la parte rimanente della famiglia insiste affinché anche la ragazza si sieda al loro tavolo. Aslan e Devin passano una serata con amici, ma lui ha un’arma con sé e qualcuno sembra spiarli. Hülya tenta di convincere Ekrem che Yagmur non è la donna per lui e sembra riuscirci: i due ragazzi, infatti, appaiono in procinto di lasciarsi… Seguici su Instagram.