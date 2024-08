The family, anticipazioni 13 agosto 2024: Cihan fa un annuncio a Devin

Anticipazioni e trama puntata The family di martedì 13 agosto 2024

Tolga, che cerca disperatamente denaro, prova a rubare i regali d’oro per la circoncisione di Kaya, ma viene sorpreso da Leyla. Il giorno dopo, capta un dialogo tra Devin e Aslan in cui i due parlano del progetto di fuga per l’avvocato Suat e sua moglie e passa la notizia a Ibrahim, quest’ultimo molto arrabbiato per il depistaggio che Aslan ha messo in opera ai suoi danni.

Devin incita Aslan ad addossare l'omicidio di Sehrat all'avvocato, che, una volta espatriato, si troverà fuori dalla portata di Ilyas. Cihan, molto colpito dal cinismo che ha dimostrato Devin, le dice che ora è una vera Soykan. Nel lasciare il suo studio, le annuncia che – nel momento in cui scoppierà la guerra con Ilyas – lui sarà pronto a sacrificare la sua vita…