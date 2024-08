The family, anticipazioni 16 agosto 2024: Ceylan litiga con Hulya, poi finisce male?

Anticipazioni e trama puntata The family di venerdì 16 agosto 2024

Ilyas capisce che Atilla e Serhat erano entrambi coinvolti in un giro di droga e che Serhat a Smirne si incontrava con una escort di nome Hande. Su suggerimento di Iskender, viene rovistato da cima a fondo l’appartamento in cui Atilla e Serhat si vedevano per la droga e là ritrovano il dito che Ilyas scopre essere quello di suo figlio dopo aver fatto la prova digitale con una cassaforte.

Dopo l’annuncio di Leyla a cena, Aslan, dopo aver pesantemente minacciato Tolga, gli fa firmare a forza un contratto che lo mette al vertice della nuova società fantasma creata per ripulire il denaro del gioco d’azzardo. Cihan affronta la possibilità di diventare padre e ne parla a Devin. Yagmur ha un’aspra lite con Ekrem. Ceylan ha una dura lite con Hülya, che si immischia ancora nella sua vita; sconvolta, la ragazza si chiude nella sua stanza e prende molte delle pillole che le aveva dato Atilla…. Seguici su Instagram.