The family, anticipazioni 21 agosto 2024: Cihan comunica che sta per diventare padre!

Anticipazioni e trama puntata The family di mercoledì 21 agosto 2024

Ora che è sicuro che il figlio è morto, Ilyas mette Hulya davanti a una scelta tremenda: in pratica, ora anche lei dovrà rinunciare a un figlio e dovrà anche scegliere quale dei due mandare a morire: il figlio adottivo o quello naturale? Ignaro di quanto sta accadendo, Cihan annuncia alla famiglia che sta per diventare padre. Devin appare intenzionata a denunciare alla polizia Aslan e la sua famiglia per omicidio…