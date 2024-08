The family, anticipazioni 22 agosto 2024: Ilyas ha fatto installare una bomba…

Anticipazioni e trama puntata The family di giovedì 22 agosto 2024

Arriva il giorno dell'anniversario della morte di Yusuf: tutta la famiglia va dunque al cimitero per onorare il defunto ma, prima che questo accada, alla porta dei Soykan si presentano due poliziotti incaricati di indagare sull'incendio in cui ha perso la vita Atilla. Ilyas, intanto, ha fatto posizionare una bomba su una delle auto dei Soykan con cui questi ultimi si recheranno al cimitero; ora l'uomo aspetta il momento giusto per far esplodere l'ordigno….