Anticipazioni e trama puntata The family di venerdì 23 agosto 2024

Tutta la famiglia si trova in ospedale dopo l'esplosione della bomba posizionata sull'auto. Aysel è stata messa in terapia intensiva e rischia di non portare a compimento la gravidanza. Aslan e Cihan vogliono vendetta su Ilyas e cercano un infiltrato nel suo quartiere, ma finiscono solo per trovare Gokhan e lo fanno fuori. Devin scopre di aspettare un bambino. Ilyas invia un ultimatum a Hulya…