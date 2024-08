The family, anticipazioni 26 agosto 2024: Aslan sta per scoprire il nascondiglio di Ilyas ma…

Anticipazioni e trama puntata The family di lunedì 26 agosto 2024

Dopo aver constatato che gli amici di Yusuf non si schiereranno nella guerra contro Ilyas, Ibrahim tenta di persuadere Hülya a consegnare uno dei suoi figli a Ilyas. Devin, scoperta la sua gravidanza, cerca di parlarne con Aslan, che tuttavia è troppo impegnato a rafforzare l’unità della famiglia in preparazione della rappresaglia contro Ilyas.

Ilyas e Salih cercano di corrompere Tolga e Ibrahim, considerati da Ilyas come i punti deboli della catena, per portarli dalla loro parte. Ekrem, ancora turbato dall'incidente sul balcone, fa una proposta di matrimonio a Yagmur. Proprio mentre Aslan sta per scoprire il nuovo nascondiglio di Ilyas, Sipsi, l'informatore, viene gettato da un elicottero e finisce nella piscina coperta della villa…