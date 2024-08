The family, anticipazioni 7 agosto 2024: Aslan ha qualcosa da mettere in chiaro con sua madre

Anticipazioni e trama puntata The family di mercoledì 7 agosto 2024

Dopo quanto accaduto a Yagmur, Aslan accetta malvolentieri di seguire il consiglio di Devin e far sì che Serhat venga assicurato alla giustizia, in base alla testimonianza della ragazza. Prima di farlo arrestare, però, Aslan promette a Serhat di farlo fuori non appena sarà uscito dal carcere. Devin cerca di stare accanto a Yagmur e tenta di aiutarla a riprendersi, invitandola anche a distrarsi accompagnandola in discoteca insieme ad Aslan, ma per la ragazza è difficile dimenticare così presto ciò che è successo. Hulya prosegue la sua battaglia personale contro Devin, ma Aslan ricorda alla madre che Devin ora fa parte della sua famiglia e di conseguenza anche Yagmur…