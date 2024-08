The family, anticipazioni 8 agosto 2024: la furia di Devin verso Hulya

Anticipazioni e trama puntata The family di giovedì 8 agosto 2024

Yagmur se la prende con Devin e l'accusa di non averla mai veramente ascoltata, di non aver mai provato interesse verso i suoi problemi, ma – dopo essere stata rifiutata ancora dal padre – le due sorelle finiscono per ritrovarsi. Quando Devin apprende che Sehart è fuori dal carcere in attesa di giudizio, si arrabbia perché capisce che dietro dev'esserci la madre di Aslan, pronta come sempre a proteggere la sua famiglia a tutti i costi…