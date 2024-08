The family, anticipazioni 9 agosto 2024: Hulya, spaventata, prende un’iniziativa…

Anticipazioni e trama puntata The family di venerdì 9 agosto 2024

Cihan, agendo alle spalle di Hulya, finisce per allearsi con Aslan e insieme i due eliminano Serhat, organizzando poi un piano per non far scoprire a Ilyas Koruzade che suo figlio è stato ammazzato. Quando però Hulya apprende della morte di Serhat, si spaventa moltissimo di fronte alle eventuali conseguenze e, insieme a Ibrahim, prende un’iniziativa all’oscuro di Aslan. Infine, Tolga chiede a Leyla il denaro per poter pagare segretamente la sua amante… Seguici su Instagram.