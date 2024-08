The family, anticipazioni dal 12 al 16 agosto 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate The family da lunedì 12 a venerdì 16 agosto 2024

Hülya tenta di escludere Yagmur dalla vita familiare non invitandola al barbecue organizzato nella loro villa, ma il resto della famiglia non ci sta e tutti insistono perché la ragazza si sieda al loro tavolo. Aslan e Devin trascorrono una serata con amici, ma lui porta una pistola con sé e qualcuno sembra tenerli d’occhio. Hülya cerca di convincere Ekrem che Yagmur non è la donna adatta a lui e riesce nel suo intento. I due ragazzi sembrano lasciarsi.

Tolga, alla disperata ricerca di soldi, tenta di rubare i regali d’oro destinati alla circoncisione di Kaya, ma viene sorpreso da Leyla. Il mattino dopo, origlia un dialogo tra Devin e Aslan che parlano del piano di fuga per l’avvocato Suat e sua moglie e passa l’informazione a Ibrahim, furibondo per il depistaggio che Aslan ha messo in atto ai suoi danni. Devin suggerisce ad Aslan di addossare l’omicidio di Sehrat all’avvocato, che, una volta espatriato, sarà fuori dalla portata di Ilyas. Cihan, colpito dal cinismo di Devin, va da lei a congratularsi: ora è una vera Soykan. Nel lasciare il suo studio, le annuncia che, quando scoppierà la guerra con Ilyas, lui sarà pronto a sacrificare la sua vita.

Su ordine di Hulya, Ibrahim uccide l’avvocato Suat a pochi passi dal confine, mentre la moglie lo implora che le venga risparmiata la vita. Ilyas sospetta che suo figlio sia stato ucciso e si presenta dalla famiglia Soykan durante i festeggiamenti per la circoncisione di Kaya. Aslan scopre l’intromissione della madre e va su tutte le furie, quindi accetta di incontrare Ilyas lontano dalla famiglia, a casa della madre di lui.

Devin decide di portare Nese alla villa dopo che questa è stata sfrattata da Ergun. Hülya, che è già riuscita nell’intento di separare Yagmur ed Ekrem, mal sopporta la presenza della donna, aumentando così le tensioni tra lei e Devin. Nel frattempo, Aslan incontra Ilyas, che gli rivela che è stato Atilla a farlo venire a Istambul, mentre Hülya vuole convincere in tutti i modi Ibrahim a farle incontrare la moglie dell’avvocato Suat.

Ilyas scopre che Atilla e Serhat erano coinvolti in un giro di droga e che quest’ultimo a Smirne frequentava una escort di nome Hande. Su suggerimento di Iskender, viene perquisito l’appartamento in cui Atilla e Serhat si incontravano per la droga e lì trovano il dito che Ilyas scopre essere quello di suo figlio dopo aver fatto la prova digitala con una cassaforte.

In seguito all'annuncio di Leyla a cena, Aslan, dopo aver minacciato Tolga, lo costringe a firmare un contratto che lo mette a capo della nuova società fantasma creata per ripulire i soldi del gioco d'azzardo. Cihan fa i conti con la possibilità di diventare padre e ne parla con Devin. Yagmur ha un violento litigio con Ekrem, mentre Ceylan si scontra con Hülya, che continua a immischiarsi nella sua vita. Sconvolta, si chiude in camera e prende una gran quantità delle pillole che le aveva regalato Atilla.