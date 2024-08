The family, anticipazioni dal 19 al 23 agosto 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate The family da lunedì 19 a venerdì 23 agosto 2024

Guidata dall’interesse nei confronti della sua famiglia, Hulya ordina l’assassinio di Buket, la moglie dell’avvocato Suat Koruzade. Dopo aver filmato l’omicidio con un cellulare, Hulya mostra il video a Devin, che ne è profondamente turbata. Ceylan, avendo assunto le pillole fornite da Atilla, soffre di grave intossicazione e rischia la vita. Aslan, mosso dalla vendetta, fa irruzione nella villa di Atilla nel bosco, lo uccide e incendia il cadavere, distruggendo l’abitazione. Questi due tragici eventi avvicinano ancor più Devin alla famiglia Soykan.

La famiglia Soykan convoca l’avvocato Cagri per preparare tutti i componenti a un probabile interrogatorio della polizia che dovrebbe avvenire il giorno seguente. Ceylan è stressata e triste perché le è difficile sopportare il peso di quello che sta succedendo, mentre Yagmur dal canto suo fugge dalla villa e torna nella casa in cui abitava con Devin. Aslan ha un incontro faccia a faccia con Ilyas e tra i due uomini ormai è guerra aperta. Aslan cerca di giustificare l’omicidio del figlio di Ilyas ma questi lo avverte che si vendicherà sterminando tutti i componenti della famiglia Soykan.

Dopo aver avuto la certezza che il figlio è morto, Ilyas mette Hulya di fronte a una terribile scelta del tipo “occhio per occhio”. Anche lei dovrà perdere un figlio e dovrà anche scegliere quale dei due sacrificare: Cihan, il figlio adottivo? O Aslan, suo figlio naturale? Intanto Cihan comunica alla famiglia che sta per diventare padre, e Devin sembra decisa a denunciare alla polizia Aslan e la sua famiglia per omicidio.

È l’anniversario della morte di Yusuf e la famiglia deve recarsi al cimitero per onorare il defunto. Prima, però, i Soykan riceveranno la visita di due poliziotti che indagano sull’incendio in cui è morto Atilla. Nel frattempo, Ilyas ha fatto installare una bomba su una delle auto dei Soykan con cui questi si recheranno al cimitero e aspetta il momento giusto per farla esplodere.

La famiglia Soykan è in ospedale in seguito all'esplosione della bomba posizionata sull'auto. Aysel è in terapia intensiva e rischia di perdere il bambino. Aslan e Cihan cercano di vendicarsi su Ilyas sfruttando un infiltrato nel suo quartiere, ma trovano solo Gokhan e lo uccidono. Devin scopre di essere incinta. Ilyas manda un ultimatum a Hulya.