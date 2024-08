The Family: Ceylan si sente male e… | Anticipazioni

Mai toccare la famiglia di Aslan Soykan (Kivan Tatlitug) se non si vuole incorrere in spiacevoli ripercussioni. Nelle prossime settimane di programmazione di The Family prenderà infatti il via una storyline che riserverà diversi colpi di scena. E in tutto ciò avrà un ruolo chiave Ceylan (İpek Çiçek), la sorella minore di Aslan.

The Family, news: Ceylan “corteggiata” da Atilla

Come gli episodi già andati in onda su Canale 5 hanno mostrato, Ceylan è caduta “vittima” di uno strano gioco avviato da Atilla Özyılmaz (Ushan Çakır), il losco proprietario del network sul quale hanno messo gli occhi sia Aslan e sia suo zio Ibrahim (Levent Ülgen). Nonostante la grossa differenza d’età, Atilla ha infatti cominciato a corteggiare Ceylan, in primis per strapparle delle informazioni importanti sul conto dei Soykan.

Un rapporto, decisamente controverso, che avrà dei nuovi sviluppi nel momento in cui Atilla regalerà a Ceylan della droga in pasticca, che le raccomanderà di utilizzare con la massima cautela. Tuttavia, basterà un grosso litigio con la madre Hülya (Nur Sürer) per fare compiere a Ceylan una vera e propria sciocchezza.

The Family, trame: la feroce discussione tra Hülya e Ceylan

Un pomeriggio, Ceylan si renderà infatti conto del fatto che Hülya ha installato una app per controllare il suo cellulare. Già indisposta dal modo in cui la madre è solita intromettersi nella sua vita, sia scegliendo gli amici che deve frequentare e sia imponendole ciò che deve fare nel suo tempo libero, Ceylan non ci penserà dunque due volte prima di affrontare Hülya, che non arretrerà di un passo e le dirà che non intende affatto smettere di comportarsi in quel modo.

In seguito al litigio, Ceylan si chiuderà quindi nella sua stanza e, presa dal nervosismo, ingerirà più di una pastiglia datale da Atilla. Il risultato? In preda ad una crisi di overdose, Ceylan perderà i sensi, ma per fortuna Yağmur (Yüsra Geyik) si renderà conto di quello che starà accadendo e darà immediatamente l’allarme. Dopo ciò, Leyla (Canan Ergüder) riuscirà a far vomitare la sorella e le salverà la vita.

The Family, spoiler: Aslan furioso con Atilla

Vicenda che, come vi abbiamo già preannunciato, darà il via all’ira di Aslan, che andrà appunto su tutte le furie appena Ceylan gli confesserà che è stato Atilla a regalarle le pasticche. Non a caso, anche se avrà già deciso insieme alla moglie Devin Akın (Serenay Sarıkaya) di far ricadere sull’uomo la colpa dell’omicidio di Serhat Koruzade (Anil Ilter) per evitare rappresaglie dal pericoloso Ilyas (Musa Uzunlar), Aslan non esiterà a vendicarsi di Atilla a modo suo.

Vi consigliamo dunque di prepararvi perché nella dizi turca è in arrivo un altro colpo di scena violento che rimescolerà, per l'ennesima volta, le carte in tavola…