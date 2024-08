The Family: che fine farà Aysel? | Anticipazioni

Noi ve l’avevamo detto: non gioite troppo per Cihan Soykan (Nejat İşler) e la gravidanza della “fidanzata” Aysel (Ecem Simge Yurdatapan). Nel corso delle prossime puntate di The Family, la bella notizia dovrà infatti fare i conti con la minaccia rappresentata da Ilyas Koruzade (Musa Uzunlar), che darà il via ad una vera e propria guerra contro i Soykan per vendicare il figlio Serhat (Anil Ilter).

The Family, news: Ilyas mette Hülya ad un bivio

Appena Aslan (Kivanc Tatlitug) gli confermerà che è stato lui ad assassinare Serhat, Ilyas farà sapere a Hülya che laverà il sangue di suo figlio con uno dei suoi. Proprio per questo, facendo riferimento all’omicidio di una donna incinta compiuto dal marito Yusuf circa quarant’anni prima, Ilyas chiederà a Hülya di decidere chi sacrificare tra suo figlio adottivo o suo figlio naturale.

Un discorso criptico dal quale si evincerà che uno tra Aslan e Cihan non è un vero Soykan, in quanto figlio della donna assassinata che poi Hülya e Yusuf hanno deciso di crescere come se fosse loro. Proprio per questo, durante un concitato scambio di opinioni con il cognato İbrahim (Levent Ülgen), la matriarca dei Soykan ammetterà di essere in seria difficoltà circa la scelta da fare perché si sente madre sia di Cihan e sia di Aslan, anche se uno dei due non lo ha partorito lei.

The Family, trame: attentato ai Soykan

Dato che Hülya non gli darà una risposta nel limite di tempo prestabilito, Ilyas passerà dunque al contrattacco e metterà una bomba in una delle macchine utilizzate dai Soykan per recarsi, nel giorno del suo anniversario, alla tomba del defunto Yusuf. Tra i presenti ci sarà anche Aysel, che Hülya deciderà di accogliere in famiglia appena Cihan comunicherà a tutti quanti che lui e la ragazza sono in attesa del loro primo figlio.

Un benvenuto che si rivelerà fatale per la povera Aysel: possiamo anticiparvi che la giovane sarà la più vicina all’automobile al momento dell’esplosione dell’ordigno, motivo per il quale verrà ricoverata in ospedale in condizioni disperate. Tuttavia, almeno nelle prime ore, i medici riusciranno a stabilizzare sia lei e sia il bambino che porta in grembo, cosa che darà modo a Cihan di sperare in una sua ripresa. Le cose andranno però davvero così?

The Family, spoiler: la morte di Aysel

In realtà, le condizioni di salute di Aysel peggioreranno drasticamente e lei morirà il mattino successivo al suo ricovero. Cihan perderà dunque in un colpo solo sia la fidanzata, alla quale si era avvicinato per fare un dispetto al fratello Aslan, e sia il bambino che aspettava. Un duro colpo per l’uomo, che da quell’istante in avanti avrà come obiettivo principale quello di vendicarsi di Ilyas.

Il tutto mentre il Koruzade Senior continuerà a pressare psicologicamente Hülya affinché gli dia il nome del figlio che vuole sacrificare: quello adottato o quello naturale? Una faida, appena iniziata, che non mancherà di riservare altri colpi di scena e momenti di forte tensione… Seguici su Instagram.