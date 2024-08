The Family: Cihan o Aslan? Chi non è un vero Soykan? | Anticipazioni

Clamoroso colpo di scena in arrivo a The Family. Nel corso delle prossime puntate della dizi turca, i telespettatori avranno modo di scoprire qualcosa di estremamente importante sui fratelli Cihan (Nejat İşler) e Aslan Soykan (Kivanc Tatlitug): una rivelazione che rimescolerà tutte le carte in tavola e che sarà in qualche modo collegata all’omicidio di Serhat Koruzade (Anil Ilter)…

The Family, news: Aslan e gli omicidi di Serhat e Atilla

La storyline si delineerà dopo l’assassinio di Serhat, che verrà eseguito da Ekrem (Umutcan Ütebay) su ordine di Aslan per vendicare il pestaggio della cognata Yağmur Akın (Yüsra Geyik), ossia la sorella della moglie Devin (Serenay Sarikaya). A quel punto, per evitare rappresaglie da parte del pericoloso Ilyas Koruzade (Musa Uzunlar), il padre di Serhat, Aslan penserà di fare ricadere la colpa dell’omicidio su Atilla Özyılmaz (Ushan Çakır).

Tuttavia, nel giro di poco tempo, Aslan dovrà rivedere il suo piano: andrà infatti in escandescenze quando scoprirà che Atilla ha regalato alla sorella minore Ceylan Soykan (İpek Çiçek) delle pasticche di droga e non esiterà ad ucciderlo con le sue stesse mani. Per questo, visto che ormai Ilyas avrà scoperto che la morte di Serhat è collegata a Yağmur, al capofamiglia dei Soykan non resterà altra scelta se non quella di ammettere la sua colpa…

The Family, trame: Ilyas giura vendetta ad Aslan

Eh sì: nel corso di un incontro, che avverrà in un acquario pubblico alla presenza di diversi testimoni, Aslan si confronterà con Ilyas ed ammetterà di avere dato ordine di uccidere Serhat, occultando il suo cadavere in mezzo al mare, per punirlo di ciò che ha fatto a Yağmur. Parole che non faranno affatto piacere al Koruzade Senior, al quale sarà stato fatto recapitare soltanto un dito mozzato dell’ormai defunto figlio.

Non a caso, Ilyas farà presente a Aslan che da quel momento in poi nessuno dei suoi cari può stare tranquillo, perché laverà il sangue di Serhat con quello della sua famiglia. Una minaccia che corrisponderà ad una dichiarazione di guerra. La stessa che la madre Hülya Soykan (Nur Sürer) voleva evitare ad ogni costo…

The Family, spoiler: chi non è un vero Soykan?

Proprio per questo, Hülya sceglierà di recarsi da Ilyas con il cognato İbrahim (Levent Ülgen) per avviare con lui una sorte di negoziazione per ristabilire la pace tra le famiglie. Agendo in tale modo, la Soykan andrà però incontro ad un vero e proprio ultimatum: Ilyas le parlerà infatti dell’omicidio di una donna, avvenuto circa quarant’anni prima, compiuto dal marito Yusuf. Si tratta di una misteriosa ragazza, uccisa sul letto dopo aver dato alla luce un bambino poiché testimone scomoda dell’assassinio del marito effettuato da Yusuf e Ibrahim (a quel tempo giovani).

Dopo averle riportato alla mente tale aneddoto, Ilyas metterà dunque Hülya di fronte ad una scelta: chi deve uccidere per vendicare Serhat? Suo figlio naturale o suo figlio adottivo? Un vero e proprio dilemma da affrontare per la matriarca dei Soykan…

Ma chi sarà quel bambino? Cihan o Aslan? Inizialmente, sarà impossibile per i telespettatori non pensare che quel bimbo di cui Ilyas sta parlando sia Cihan, da sempre “disprezzato” dalla donna e, tra l’altro, maggiore d’età di Aslan… Ma le cose staranno davvero così? Seguici su Instagram.