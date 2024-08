Un posto al sole: Alberto capirà (troppo tardi?) in che guaio si è messo! | Anticipazioni

Come ormai vi sarà chiaro, a Un posto al sole Alberto Palladini (Maurizio Aiello) darà presto modo ai camorristi capeggiati da Torrente (Loris De Luna) di arrivare all’abitazione in cui vivono Eduardo Sabbiese (Fiorenzo Madonna), Clara (Imma Pirone) e il piccolo Federico (Damiano Zangaro).

Il problema è che il piano sfuggirà di mano a chi l’ha ideato: con Clara prossima a partorire la piccola Nunzia, in casa non ci sarà solo Eduardo (come Palladini aveva evidentemente previsto) ma anche tutti gli altri. Questo farà sì che Alberto dovrà fare una corsa contro il tempo per evitare che succeda qualcosa di irreparabile… ma ci riuscirà?

Da quello che si è capito, Alberto finirà a sorpresa per compiere un gesto eclatante proprio quando Sabbiese sarà alla mercé dei sicari: salverà il suo rivale? Comunque vada, lo stesso Eduardo avrà poi con Palladini un aspro confronto, dopo il quale l’avvocato inizierà a capire una volta per tutte il caos che ha combinato e i pericoli che lui stesso ha contribuito a creare.

Pericoli che, tra l’altro, potrebbero non essere terminati: dopo quanto successo, chi può escludere che Torrente voglia ulteriore vendetta? Per questo motivo, sarebbe meglio che Alberto riferisse tutto alla Polizia prima che sia troppo tardi. Ma le cose andranno davvero così?

Insomma, avrete già capito che sarà un inizio d'annata scoppiettante per Upas, che – terminate le repliche delle ultime due settimane – tornerà con le nuove puntate lunedì prossimo (26 agosto). Non perdete i prossimi episodi!