Un posto al sole: chi resterà con Rosa ad agosto? | Anticipazioni

Anche se le vicende inedite di Un posto al sole andranno in pausa il 9 agosto, in realtà non ci sarà un vero e proprio stop estivo per la soap partenopea di Rai 3. Com’è già noto da diverso tempo, dal 12 al 23 agosto assisteremo ad una versione particolare di Upas, intitolata “Le storie”, in cui saranno ripercorse le trame più importanti della stagione che sta per terminare. Una buona occasione per chi avesse perso qualche filone narrativo e volesse recuperarlo.

Il racconto di Le storie di Un posto al sole sarà guidato da una sorta di conduttrice d’eccezione: si tratta di Rosa (Daniela Ioia), che prenderà temporaneamente le redini della portineria in assenza di Raffaele (Patrizio Rispo). A dirla tutta, nelle prossime settimane saranno parecchi i personaggi fuori Napoli, così come le attuali puntate stanno già evidenziando: dunque, chi farà compagnia a Rosa negli episodi speciali a cui assisteremo presto?

Le storie di Un posto al sole, il cast

È presto detto: dopo la lite dovuta a Sergio (Francesco Procopio), la Picariello ritroverà sulla sua strada l’amica Marika (Laura Pagliara). Ma a Palazzo Palladini resteranno anche Rossella (Giorgia Gianetiempo) e Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), così come di tanto in tanto ci saranno anche incursioni del postino Pino (Antimo Casertano) che avrà come sempre il compito di lasciare la posta. E ovviamente vedremo con sua madre anche il piccolo Manuel (Manuel D’Angelo).

Saranno questi, insomma, i personaggi con cui avremo a che fare nelle due settimane centrali di agosto. E con loro, rivivremo i momenti salienti di Upas 2023-2024, in attesa delle nuovissime puntate che inizieranno lunedì 26 agosto!