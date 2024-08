Un posto al sole le storie, anticipazioni dal 19 al 23 agosto 2024

Seconda ed ultima settimana di Un posto al sole – Le storie, l’appuntamento riepilogativo in cui Rosa (Daniela Ioia) e altri personaggi introducono il riassunto delle storie più importanti della stagione ormai conclusa. Ecco cosa vedremo dal 19 al 23 agosto:

19 agosto: rivediamo il pentimento di Eduardo, il programma di protezione in cui è stato inserito insieme a Clara e Federico, e il desiderio di vendetta del boss Torrente

20 agosto: Pino, il postino, ascolta le confidenze di Rosa sull’ormai conclusa storia d’amore con Damiano. Manuel cerca di sdrammatizzare l’emozione dei ricordi della madre.

21 agosto: Rosa e Manuel parlano di Giulia e a Luca, e della loro affettuosa accoglienza.

22 agosto: Un posto al sole – le storie non va in onda.

23 agosto (doppia puntata): rivediamo il ritorno di fiamma tra Niko e Valeria Paciello, tornata in città dopo tanti anni, e la delusione di Manuela per la fine della storia con Niko. In seguito, Rossella viene colpita da una pallonata tirata da Manuel, per sbaglio; Manuel si scusa e Rossella lo apprezza molto, poi prendono un gelato insieme e questa è l’occasione per rivedere la storia tra Rossella e Nunzio. Alla fine della chiacchierata, Rosa comunica a Manuel che è arrivato il momento di tornare a casa, perché le vacanze sono finite e Raffaele riprenderà il suo posto. Seguici su Instagram.