Un posto al sole: Roberto e Marina saranno sempre più lontani? | Anticipazioni

È stata molto “d’impatto” (e il pubblico ha gradito tantissimo!) la super-scena di Un posto al sole in cui Marina (Nina Soldano) rende pan per focaccia a Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) cogliendolo sul fatto: a quel punto, il tycoon ha dovuto ammettere alla moglie che Magdalena (Natalia Giro) è a Napoli e che tutto fa parte di un piano orchestrato ai danni di Ida (Marta Anna Borucinska).

Le conseguenze sono state quelle che avete visto subito prima della pausa: Marina, dopo aver scongiurato il marito di partire insieme a lei per Londra e temendo la presenza di Magda in città, non ha potuto far altro che raggiungere i figli da sola.

Ma ha ragione la Giordano a preoccuparsi riguardo alla zia di Ida? I telespettatori più attenti hanno notato uno strano sorriso di Magda nella più recente scena con Ferri e – stando agli ultimi rumors – pare proprio che ci abbiano visto giusto: la donna ha in mano una buona occasione per cambiare in meglio la propria esistenza e con ogni probabilità la userà. Magdalena è dunque destinata a diventare la “nuova Lara”?

Quel che è certo è che, anche quando Marina rientrerà dalle vacanze, le cose con Roberto non torneranno a posto: lui le parlerà dettagliatamente del suo piano, ma l'imprenditrice sarà sempre più turbata e preoccupata di quel che potrebbe succedere se il consorte dovesse andare avanti con i suoi propositi nefasti. E i due finiranno così per ritrovarsi sempre più lontani: si mette male? E cosa succederà al processo? Staremo a vedere…