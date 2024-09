Beautiful, anticipazioni 1° ottobre 2024: Hope si rifugia in Liam, ma pensa a Thomas!

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di martedì 1° ottobre 2024

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) dichiara a Finn (Tanner Novlan) che, nonostante abbia deciso di credere a Hope (Annika Noelle), non si fida del tutto e la terrà d'occhio affinché non minacci i progressi di Thomas (Matthew Atkinson). Hope è sollevata quando apprende che Steffy non ha espresso a Liam (Scott Clifton) i suoi sospetti. La Logan cerca di rifugiarsi nel rapporto con il marito per scacciare i pensieri su Thomas…