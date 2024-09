Beautiful, anticipazioni 15 settembre 2024: Carter pensa che Katie non si lascerà abbindolare da Bill

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di domenica 15 settembre 2024

Sheila si rivolge a Jack Finnegan per avere assistenza legale: l'uomo infatti è un esperto avvocato difensore. L'uomo però non vuole avere niente a che fare con lei, ma Sheila prova a far leva sulla loro relazione passata che ha portato al concepimento di Finn. Bill è sicuro che Katie avverta ancora un'intesa tra loro, ritenendo sia il momento che torni da lui, ma, oltre ai sentimenti per Carter, pesano ancora in Katie i trascorsi dell'uomo con sua sorella Brooke. Intanto Carter si confida con Eric, che ritiene Katie abbastanza sveglia da non lasciarsi abbindolare da Bill…