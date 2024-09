Beautiful, anticipazioni 16 settembre 2024: Sheila insiste con Jack, “ti voglio come mio avvocato”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di lunedì 16 settembre 2024

Mentre Finn (Tanner Novlan) confida a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) i suoi complicati sentimenti per il padre Jack (Ted King), date le sue bugie, quest’ultimo è alle prese con il tentativo di Sheila (Kimberlin Brown) di assumerlo come suo avvocato. La donna ricorda la loro relazione, su cui getta una luce di romanticismo. Intanto Liam (Scott Clifton) e Wyatt (Darin Brooks) vengono informati da Bill (Don Diamont) sul rifiuto di Katie (Heather Tom), ma l’editore non intende demordere…

Jack non vuole avere niente a che fare con Sheila e si rifiuta di aiutarla. Katie e Carter (Lawrence Saint-Victor) sono sempre più vicini. L’intesa lavorativa tra Hope (Annika Noelle) e Thomas (Matthew Atkinson) si fa sempre più forte, mentre R.J. (Joshua Hoffman) ha modo di passare del tempo con Ridge (Thorsten Laye) e Eric (John McCook) alla Forrester Creations. Deacon (Sean Kanan) si rivolge all’ex proprietario del Il Giardino, Daniele, per avere consigli sulla gestione del locale, deciso a trovare un nuovo sommelier per rendere il ristorante sempre più sofisticato. Seguici su Instagram.