Beautiful, anticipazioni 2 settembre 2024: Hope si complimenta con papà Deacon!

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di lunedì 2 settembre 2024

Bill (Don Diamont) vuole accompagnare Taylor (Krista Allen) in prigione da Sheila (Kimberlin Brown), in modo che la psichiatra possa affrontare la donna che tanto male ha fatto alla sua famiglia. Prima, però, l’editore manifesta a Katie (Heather Tom) la propria intenzione di riconquistarla. Hope (Annika Noelle) fa visita al padre per lodarne il ruolo nella cattura di Sheila: la giovane Logan crede che Deacon (Sean Kanan) abbia fatto finta di esserle amico per aiutare Bill e Ridge (Thorsten Kaye) ad incastrarla… Seguici su Instagram.