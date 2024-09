Beautiful, anticipazioni 24 settembre 2024: Hope e Steffy si abbracciano ma…

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di martedì 24 settembre 2024

Hope (Annika Noelle) sembra rassicurare Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) sul suo rapporto con Thomas (Matthew Atkinson): la figlia di Ridge (Thorsten Kaye) non vuole che niente rovini il bel momento di pace della loro famiglia. Le due ragazze si abbracciano, ma Hope è segretamente turbata per Thomas. Wyatt (Darin Brooks) e Liam (Scott Clifton) sono convinti e felici che Hope sia diversa da Brooke (Katherine Kelly Lang), con un codice morale ben diverso da quello della madre in fatto di vita sentimentale…