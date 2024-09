Beautiful, anticipazioni 26 settembre 2024: Steffy tace a Liam i suoi sospetti…

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di giovedì 26 settembre 2024

Liam deve digerire l’idea che Thomas e Hope affrontino un viaggio di lavoro insieme, da soli, seppur breve. Hope è riconoscente per il sostegno del marito, ma durante il volo continua ad essere turbata da Thomas, il quale commenta come Hope non potrebbe mai tradire Liam, comportandosi come sua madre Brooke, con le sue passate sbandate per uomini sbagliati ed inopportuni.