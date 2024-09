Beautiful, anticipazioni 4 settembre 2024: Carter a Katie, “ricordati di come Bill ti trattava”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di mercoledì 4 settembre 2024

Bill (Don Diamont) e Taylor (Krista Allen) respingono le minacce di Sheila (Kimberlin Brown): non potrà più fare del male a nessuno da dietro le sbarre di una cella. Desideroso di evitare le domande su Sheila di Hope (Annika Noelle), Deacon (Sean kanan) sposta l'attenzione sulla sua collaborazione con Thomas (Matthew Atkinson), che lo preoccupa. La figlia, però, cerca di rassicurarlo. Le azioni di Bill hanno dimostrato a Katie (Heather Tom) che il buono che lei ha sempre visto nell'editore esiste ancora. Tuttavia Carter (Lawrence Saint-Victor) le ricorda che ha lasciato Bill per delle ragioni valide, in primis il modo in cui l'ha sempre trattata…