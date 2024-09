Beautiful, anticipazioni 6 settembre 2024: Sheila a Deacon, “ti capisco e non ti odio”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di venerdì 6 settembre 2024

R.J. Forrester (Joshua Hoffman) torna in città e coglie di sorpresa il padre con l’aiuto di Charlie (Dick Christie): secondo il capo della sicurezza, all’ingresso della Forrester Creations qualcuno sta cercando di entrare presentandosi come Ridge Forrester (Thorsten Kaye). E, infatti, è l’omonimo figlio dello stilista, che non aveva avvisato nessuno della sua visita.

Carter (Lawrence Saint-Victor) difende la propria relazione con Katie (Heather Tom), ma Bill (Don Diamont) ritiene che, se non fosse stato per i propri sbagli, quella relazione non sarebbe mai iniziata. Sheila (Kimberlin Brown) assicura a Deacon (Sean Kanan) di non odiarlo e di capire le motivazioni che l'hanno spinto a tradirla…