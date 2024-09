Beautiful, anticipazioni americane: Taylor, il motivo del suo ritorno è tragico?

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, nuova luce verrà fatta sull’ultimo ritorno di Taylor Hayes, ora interpretata da Rebecca Budig. Ufficialmente la psichiatra è rientrata a Los Angeles per stare più vicina a sua figlia Steffy, dopo un altro periodo di lontananza e dopo aver trascorso del tempo a Parigi con Thomas e Douglas.

Come la sua nuova interprete dichiara: “Dirò soltanto che è molto importante per lei stare vicina alla sua famiglia, a Steffy, che ha superato diverse prove di recente e che sente di aver trascurato, mancando di essere per la figlia il sistema di supporto di cui aveva bisogno. Ma anche per Ridge.” Ma non aspettatevi il triangolo con lo stilista e Brooke: “Taylor ama Ridge, lo considero essere l’amore della sua vita, ma sono amici e lei ha accettato che sta insieme a Brooke, non lo inseguirà da un punto di vista romantico“.

Certo, questo discorso venne fatto anche all’inizio del passaggio del ruolo a Krista Allen e sappiamo tutti, invece, come sono andate le cose. Per cui è possibile che la ripresa del triangolo sia solo rimandata. Infatti, a quanto pare, Taylor potrebbe avere un segreto, che sa di tragico.

Gli spoiler autunnali, infatti, anticipano che quando il reale motivo che si cela dietro al ritorno di Taylor verrà rivelato, la psichiatra avrà bisogno del supporto della sua famiglia e di Ridge. Di cosa si tratterà? Le poche informazioni fornite fanno pensare ad una possibile grave malattia, ma potrebbe essere anche qualcosa di diverso. Staremo a vedere… Seguici su Instagram.