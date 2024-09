Beautiful, anticipazioni dal 22 al 28 settembre 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate Beautiful da domenica 22 a sabato 28 settembre 2024

Liam non nutre alcuna fiducia nei confronti di Thomas e non riesce a dimenticare tutto ciò di cui si è dimostrato capace in passato che tanta sofferenza a causato a sua moglie e alla sua famiglia. Alla Forrester, intanto, Ridge si congratula con Thomas per tutti i traguardi superati e lo rassicura sulla sua stima e sulla sua ritrovata fiducia in lui. Colpita dal confronto avuto con Steffy, che la sospetta di provare un’attrazione per Thomas, Hope cerca di scusarsi con Liam per essere stata troppo distratta dal lavoro e lo rassicura del suo amore per lui e per la loro famiglia, non solo a parole, ma con una notte di passione.

Finn cerca di capire cosa turba la moglie, che non sembra preoccupata per le sorti di “Hope For the Future” (ormai in ripresa grazie al successo della nuova collezione) ma per Thomas, il quale è tornato a lavorare con Hope, temendo che l’intenso contatto quotidiano con lei lo induca a ricadere nell’antica ossessione e a annullare i progressi fatti, anche se non svela ancora al marito i suoi sospetti di un’attrazione di Hope per Thomas. Nel frattempo, R.J e Thomas si confrontano sulle proprie vite.

Thomas assicura di essere veramente cambiato e di essere particolarmente contento dell’amicizia nata tra le loro madri e dall’armonia generale tra le due famiglie. R.J., d’altro canto gli confida di essere molto soddisfatto del suo successo come influencer di viaggi intorno al mondo e di non voler cedere alle pressioni di Ridge, che lo vorrebbe introdurre nel mondo della moda come ha fatto con tutti i suoi figli che lavorano nell’azienda. Steffy torna ad affrontare Hope sulla scena che ha visto tra lei e Thomas, quando si tenevano per mano e si guardavano negli occhi.

Hope nega che ci sia qualcosa tra lei e Thomas e di provare semplicemente un grande entusiasmo per il successo della nuova collezione e una grande felicità per tutti i progressi che vede in lui. E sono proprio questi progressi e la preoccupazione che qualcosa possa vanificarli che induce anche Taylor ad andare a trovare il figlio in ufficio per controllare che la terapia vada bene e che i problemi del passato siano definitivamente risolti. Taylor è entusiasta perché le grandi doti di Thomas come stilista sono finalmente maturate in un meritato successo, ma teme che il figlio trascorra troppo tempo al lavoro senza spazi per la vita privata.

Thomas rassicura Taylor: è il momento di approfittare del momento positivo nella vita professionale e di dedicarsi completamente a Douglas cercando di recuperare completamente il loro rapporto nella vita privata. Intanto Liam parla ancora una volta delle sue inquietudini con Wyatt. Il fratello lo invita a vigilare, ma anche a cercare la serenità in famiglia; Liam dice al fratello di essere sicuro al cento per cento dell’amore di sua moglie mentre non riesce assolutamente a fidarsi di Thomas. Carter riceve una telefonata da clienti della Forrester Creations che si trovano a San Francisco, e che, interessati alla nuova collezione della linea di Hope, vorrebbero incontrare urgentemente sia lei che Thomas in vista di una collaborazione di potenziale grande importanza per l’azienda. L’incontro viene immediatamente organizzato.

Hope e Thomas voleranno con il jet privato in giornata e raggiungeranno i clienti per illustrare il loro lavoro. Poi faranno rientro a Los Angeles senza trascorrere la notte fuori città. Naturalmente Liam non è affatto contento della cosa. Hope trascorre già tutte le sue giornate con Thomas, che tutti vedono cambiato, ma che ogni volta ha tradito ogni aspettativa combinando disastri e follie. Liam però deve cedere davanti all’importanza che questo viaggio può avere per il lavoro di Hope e perché deve dimostrare a lei e se stesso di fidarsi della moglie.

Steffy fa del suo meglio per rassicurare Liam e ribadisce che non ha nulla di cui preoccuparsi perché è sicura che suo fratello sia cambiato, ma teme invece in cuor suo che possa essere Hope a nutrire per Thomas dei forti sentimenti che vanno ben oltre la sfera professionale. L’incontro a San Francisco di Hope e Thomas con degli importanti clienti di “Hope For the Future” per illustrare la nuova collezione, ha un grande successo e i due si preparano a un ritorno trionfale a Los Angeles. Proprio mentre stanno per lasciare l’albergo dove si è tenuta la riunione d’affari, ricevono la telefonata del pilota della Forrester che li avverte che il volo sta subendo un ritardo per problemi tecnici del jet e che c’è il forte rischio che rimangano bloccati a San Francisco per la notte.

Hope è in preda al panico poiché deve informare Liam che sarà costretta a passare la notte a San Francisco. Nel frattempo, a Los Angeles, Steffy tenta di tranquillizzare Liam per la situazione che si è venuta a creare e che, non fidandosi di Thomas, legge dietro alla situazione una possibile macchinazione per rimanere da solo con Hope. Steffy è invece sicura del cambiamento del fratello, anche se in cuor suo ha piuttosto dei forti sospetti su quello che prova Hope per Thomas.

A San Francisco, Thomas cerca un volo commerciale per far tornare Hope a casa prima, ma il volo è pieno. Hope fa dei bei discorsi sulla moralità e sui suoi principi che la legano al marito e alla famiglia, ma in realtà sembra ardere di desiderio per Thomas. Avendo saputo che Hope e Thomas saranno costretti a trascorrere la notte a San Francisco a causa di problemi tecnici che al momento impediscono al loro jet di decollare, Liam confida tutte le sue ansie a Steffy.

Liam si fida di sua moglie, ma non di Thomas che ha ripetutamente disatteso tutti i suoi propositi di pentimento per le azioni malvagie commesse in passato e lo ritiene pericoloso per lei che è incline a trovare sempre del buono in tutti e a perdonare Thomas contro ogni buon senso. Steffy ostenta sicurezza e si dice sicurissima che Thomas non approfitterà della situazione poiché è profondamente cambiato e la sua ossessione per Hope è stata definitivamente risolta. Seguici su Instagram.