Beautiful, anticipazioni dall’8 al 14 settembre 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate Beautiful da domenica 8 a sabato 14 settembre 2024

R.J. ribadisce ai suoi genitori di essersi tenuto lontano da Los Angeles anche per evitare di essere coinvolto nei recenti drammi familiari. Hope e suo padre, però, lo rassicurano sul cambiamento di Thomas e anche la nuova salda amicizia tra Brooke e Taylor è sicuramente un elemento di grande distensione. Il giovane però mette subito le mani avanti quando Ridge tenta di coinvolgerlo nell’azienda di famiglia: R.J. tiene alla propria avviata carriera di influencer sui social e non ha intenzione di dedicarsi alla moda.

Liam è andato a trovare Steffy a casa sua interrompendo per l’ennesima volta un momento di intimità tra lei e Finn per parlare nuovamente delle sue preoccupazioni circa Hope e Thomas. Alla Forrester, intanto, Taylor è riuscita a fare breccia nel figlio e insieme vanno a salutare R.J. per la gioia di Ridge nel vedere i figli riuniti. Liam si è presentato ancora una volta a casa di Steffy, la quale per l’ennesima volta cerca di convincerlo che tra Hope e Thomas non sta accadendo niente di allarmante, che il fratello è veramente cambiato e che è totalmente dedito al lavoro e a suo figlio. Ma Liam, perplesso per l’ennesima prova di generosità della moglie nei confronti di Thomas, non riesce a tranquillizzarsi.

A un pranzo a “Il Giardino” con il fratello Wyatt, Liam ribadisce i suoi timori e ammette che vorrebbe ardentemente credere a Steffy, ma di non riuscirci. Intanto, alla Forrester sono tutti al settimo cielo per il ritorno inaspettato di R.J., soprattutto Brooke e Ridge, che cerca di convincere il figlio a entrare a lavorare nell’azienda di famiglia.

R.J. ha intenzione di continuare la sua carriera di influencer perché non si sente tagliato per la moda. Poi, trova l’occasione per affrontare Thomas, il quale però ammette tutti i suoi errori del passato e sembra convincere anche il fratellastro di essere davvero cambiato. Dopo Bill e Taylor è ora Steffy ad andare in carcere a trovare Sheila per cercare un senso di liberazione e di chiusura dopo le drammatiche vicende che lei e la sua famiglia hanno dovuto affrontare a causa sua.

Steffy ribadisce a Sheila tutto il suo risentimento per la sua malvagità e tutto il suo sollievo nel vederla finalmente e per sempre dietro alle sbarre, ma Sheila si difende e giura che prima o poi riuscirà a trovare un posto nella vita di suo figlio Finn e del suo nipotino. Negli uffici della Spencer Publications, Liam e Wyatt parlano con il padre dell’acquisizione di un nuovo canale per la moda.

Bill si ripromette di riconquistare Katie, forte dell’eroismo dimostrato nella cattura di Sheila e dal senso della famiglia di Katie, avendo un figlio ancora giovanissimo insieme. Lei però, negli stessi istanti, è tra le braccia di Carter e i due per la prima volta confessano di amarsi, felici di essersi lasciati alle spalle un passato amoroso turbolento e di aver finalmente trovato la serenità l’uno nell’altra. Dopo che Katie lo ha baciato, nell’impeto dell’emozione di aver appreso il sacrificio da lui fatto per incastrare Sheila, Bill continua a sperare di rimettersi con la madre di suo figlio. Per questo la invita a pranzo a casa sua, casa nella quale hanno vissuto come famiglia e che è piena di ricordi. Nonostante lui e Katie si siano finalmente detti di amarsi, Carter teme questa intromissione di Bill nel rapporto tra lui e Katie.

Carter è preoccupato di un possibile ritorno di fiamma tra Bill e Katie e ne parla con Brooke, che da una parte cerca di rassicurarlo sui sentimenti che la sorella prova per lui, dall’altra esprime tutto il suo apprezzamento per il benefico effetto che lui ha avuto nella vita di Katie. Nel frattempo Sheila riceve in prigione la visita di Mike, carcerato nella stessa struttura. Lui le consiglia di cercare un senso nella sua vita in carcere, ma lei non si rassegna alla sua condanna e già pensa a come fare per fuggire.

Sheila vorrebbe rivedere suo figlio Finn e ha chiesto un incontro con lui, come suo medico curante dato che è stato lui a salvarla in ospedale dall’attacco cardiaco. E ha chiesto anche un incontro con una persona che dovrebbe aiutarla a uscire di prigione. Chi potrà mai essere? Subito dopo aver incontrato Mike, Sheila riceve in prigione la visita di un uomo misterioso che altri non è che Jack Finnegan, avvocato penalista nonché padre di Finn. Sheila gli ha scritto nella speranza che possa aiutarla a trovare uno stratagemma per farla uscire di prigione, oltre a fare da tramite con il figlio per ricostruire un rapporto con lui.

Jack è pieno di rancore nei confronti di Sheila, che ha distrutto il suo matrimonio con Li e il suo rapporto con il figlio con le sue rivelazioni sulle origini di Finn (frutto di una relazione clandestina con lei e non di una semplice adozione). Intanto, negli uffici della Forrester, Carter confida ad Eric di essere in ansia perché Katie, la donna che ama e con la quale ha iniziato una relazione, è andata a pranzo a casa di Bill Spencer.

Carter teme che Bill possa convincere Katie a tornare con lui. Eric non è di questo parere e cerca di tranquillizzarlo. Bill ricorda a Katie i tanti momenti felici della loro vita insieme, sperando di riunire finalmente la sua famiglia. Sheila ha ricevuto la visita di Jack Finnegan in prigione e cerca di tirarlo dalla sua parte ricordandogli la loro appassionata relazione clandestina e facendogli pesare la sua solitudine, dopo la fine del suo matrimonio con Li e l'allontanamento dal figlio Finn.