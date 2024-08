Beautiful: Steffy vittima della nuova serial killer della soap! | Anticipazioni americane

C’è una nuova pazza nelle puntate americane di Beautiful e non si tratta di Sheila Carter. Quest’ultima, infatti, si sta godendo una vita equilibrata come nuova signora Sharpe accanto a Deacon e il giallo dell’estate USA della soap non la vede come colpevole, sebbene la donna, dati i precedenti, sia stata interrogata come sospettata nelle due morti sospette avvenute a Il Giardino: le vittime ormai le conoscete, se ci avete letto, e sono Paul Hollister, ossia il cameriere Hollis con la cotta per Brooke, e Tom Starr, ex rockstar caduta in disgrazia, entrato di recente nella vita di Deacon quando lo ha aiutato a salvare la vita a Sheila.

Nei più recenti episodi americani, a finire dietro le sbarre con un’accusa di duplice omicidio è stata Poppy Nozawa, sorella di Li Finnegan che, tuttavia, ha giurato la propria innocenza. Il problema è che la donna avrebbe sia il movente e sia delle pesanti prove a carico: Tom Starr era un suo amante e dichiarava di essere il vero padre di sua figlia Luna. E il suo zaino, con delle vecchie lettere indirizzate a Poppy, è stato ritrovato nel vecchio appartamento in cui la donna ha vissuto prima di trasferirsi dal nuovo compagno Bill Spencer.

Hollis, prima di morire, è stato visto da Sheila proprio con lo zaino in mano e, dunque, secondo la teoria della polizia, sarebbe stato un testimone scomodo da eliminare. Entrambi sono morti per una overdose, indotta dalle stesse droghe di cui, fino a pochi mesi fa, faceva uso Poppy. Tuttavia la donna è stata evidentemente incastrata e a farlo potrebbe essere stata la sua stessa figlia, Luna! Anzi, ormai è quasi una certezza visto che la ragazza è in procinto di eliminare un altro possibile scomodo testimone: Steffy Forrester Finnegan!

Ma andiamo con ordine, riprendendo la vicenda dal bacio inaspettato che Luna ha indirizzato a Bill una volta che, tramite un nuovo test di paternità, i due hanno appreso di non essere padre e figlia (probabilmente una verità di cui Luna era già a conoscenza). L’uomo, pur rimettendo la ragazza al proprio posto, appare deciso a continuare a prendersi cura di lei, specie dopo l’arresto di Poppy.

Non meno complicata si è fatta la vita di Steffy, dopo che Finn l’ha informata del bacio che ha ricevuto da Hope. Steffy ritiene il marito comunque responsabile del gesto della Logan: per mesi lo aveva avvertito di starle lontano, ma lui non ha fatto altro che prenderne le parti e lodarla, lasciandole scorgere uno spiraglio che Hope ha colto.

Bisognosa di mettere un po’ di distanza tra lei e il consorte, anche solo per qualche giorno, Steffy ha deciso di lasciare la città, affidando i figli ai rispettivi padri e lanciando un avvertimento a Hope: è fuori dalla vita di Finn, che Steffy continua ad amare, decisa ad impegnarsi nel suo matrimonio nonostante la sbandata della sorellastra. “Non pensare neanche di provare a sedurre mio marito mentre sarò via, rivolgiti al marito di qualcun’altra“, ha tuonato Steffy prima di raggiungere Liam a casa di Bill per informarlo della partenza.

Viste le domande dell’ex, Steffy ha rivelato il fattaccio del bacio sia a lui che a Bill. Rientrata a casa di quest’ultimo per riprendere la borsa che vi aveva lasciato, Steffy si è ritrovata ad ascoltare una nuova dichiarazione di Luna per Bill, rimanendo sconvolta nel vederla baciare l’editore. In quel momento, infatti, Steffy ancora non sapeva che i due non sono padre e figlia.

Bill ha dovuto ancora chiarire con gentilezza la propria posizione a Luna, mentre la giovane, scorgendo la presenza di Steffy, ha presunto che quest’ultima potesse aver visto tutto. E, in effetti, Steffy ha deciso di seguirla fino al suo vecchio appartamento, decisa ad affrontare la ragazza, che non riconosce più come la gentile stagista accolta alla Forrester Creations. Non solo Luna ha fatto delle avance all’uomo di sua madre Poppy, ma è anche la ragazza del fratello di Steffy, R.J. Forrester!

Nell’affrontare con Luna l’argomento, Steffy ha bevuto da un bicchiere offertole dalla ragazza, accorgendosi troppo tardi dell’errore commesso. Infatti, non appena Steffy ha realizzato che Luna poteva essere la mano dietro le morti a Il Giardino, la droga che la giovane le aveva messo nel bicchiere di nascosto ha iniziato a fare effetto. E così, Steffy, persi i sensi e svenuta a terra, si ritrova con la vita appesa ad un filo, alla mercé dell’instabile cugina del marito… Seguici su Instagram.