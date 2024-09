Endless Love anticipazioni: Emir mette in difficoltà Nihan, ecco perché

Fino a che punto sarà disposto ad arrivare il perfido Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) quando rischierà di perdere per sempre la piccola Deniz? In tal senso, bisognerà fare attenzione a quello che accadrà a Endless Love tra qualche mese: l’imprenditore preparerà una serie di trappole per tentare di scoraggiare la moglie Nihan Sezin (Neslihan Atagül) dal proposito di rifarsi una vita al fianco dell’amato Kemal Soydere (Burak Özçivit), il vero padre della bambina…

Endless Love, news: il nuovo arresto di Kemal

La storyline partirà in seguito al rapimento di Deniz, organizzato da Kemal con la complicità di Nihan; grazie all’aiuto di Asu Alacahan (Melisa Asli Pamuk), Emir riuscirà a sventare il piano del nemico e a farlo rinchiudere persino in prigione con l’accusa di tradimento. Una contromossa che gli verrà facile anche perché avrà al suo fianco il commissario Hakan (Erhan Alpay), che continuerà a cadere nei suoi ricatti poiché vorrà proteggere il fratello Şafak (Berk Güneşberk) da possibili ripercussioni.

Tuttavia, Emir dovrà fare i conti con un imprevisto che non aveva minimamente messo in conto: per far capire a Zehir (Uğur Aslan) che può finalmente fidarsi di lei, l’avvocata Zehra Tozkan (Ece Mudessiroğlu) assumerà la difesa legale di Kemal e riuscirà a farlo scagionare fino all’eventuale processo, spedendo al giudice incaricato del caso una richiesta del test del DNA da effettuare sulla piccola Deniz. Zehra riterrà infatti che le accuse di Emir contro Soydere cadrebbero immediatamente, qualora venisse dimostrato che la bimba è figlia del suo assistito…

Endless Love, trame: Nihan riceve un ultimatum

Furioso per come starà evolvendo la situazione, Emir passerà ovviamente alle maniere forti con Nihan: possiamo anticiparvi che si procurerà alcuni scatti compromettenti della moglie in compagnia di Kemal e, dopo averglieli consegnati, le farà presente che può chiedere quel giorno stesso il divorzio, anche se in quel caso lui chiederebbe immediatamente la custodia esclusiva di Deniz per via del suo “tradimento” ormai verificato.

Insomma, per l’ennesima volta Emir cercherà di mettere Nihan in un angolo, ma stavolta la donna deciderà di fidarsi di Kemal e, insieme a lui, continuerà a fronteggiare le minacce del marito anche per cercare di scoprire se sia in qualche modo collegato all’omicidio del fratello Ozan Sezin (Barış Alpaykut). In ogni caso, le rappresaglie di Emir non si fermeranno qui…

Endless Love, spoiler: Emir mette in difficoltà Nihan

Eh sì: con l’aiuto di Tufan Kaner (Ali Burak Ceylan), Emir riuscirà a mettere la piccola Deniz nella macchina di Nihan, che in quel momento si assenterà per un appuntamento di lavoro. Agendo in tale maniera, Emir farà quindi pensare alla stampa che Nihan abbia dimenticato Deniz all’interno della propria automobile, lasciandola da sola per diverso tempo.

Tale iniziativa metterà Nihan in seria difficoltà, dato che i giornalisti la riempiranno di domande e si chiederanno come abbia fatto a lasciare incustodita la figlia. E non finisce qui: la perfida azione potrebbe generare ulteriori strascichi nei successivi sviluppi della dizi turca, anche perché pure l'abbandono di Deniz, per quanto solo inscenato e non veritiero, potrebbe costare caro a Nihan qualora Emir dovesse davvero procedere con la richiesta di affidamento esclusivo…