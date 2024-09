Endless Love: Kemal fa un errore con Deniz! | Anticipazioni

Una piccola “svista” di Kemal Soydere (Burak Özçivit) sarà al centro della scena nelle prossime puntate di Endless Love. E tutto avverrà quando l’ingegnere riuscirà a “sequestrare” la piccola Deniz con la complicità di Nihan Sezin (Neslihan Atagul). Cerchiamo dunque di capire meglio quello che accadrà…

Endless Love, news: Kemal “rapisce” Deniz

La storyline partirà nel momento in cui, tramite un esame del DNA, Kemal avrà la certezza del fatto di essere il padre di Deniz. Dopo essersi chiarito con Nihan sulla vicenda, Soydere non vorrà affatto saperne di lasciare la bambina nelle mani del perfido Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu), il quale apprenderà che il “nemico” sa tutta la verità grazie ad un peluche che avrà abilmente nascosto in un peluche regalato alla consorte.

A quel punto, Emir trarrà in inganno Nihan e le farà firmare dei documenti con i quali gli darà il consenso di portare Deniz all’estero. Scoperto tale particolare, Kemal cercherà con successo la complicità di Nihan per “sequestrare” Deniz e portarla il più lontano possibile dalle grinfie di Kozcuoğlu.

Tale piano riserverà però diverse insidie, a partire dalla cognata Banu Akmeriç (Çağla Demir) che, udito un dialogo di nascosto, metterà Emir al corrente del fatto che Kemal intende “rubargli” la bimba per affidarla alle cure dei genitori Hüseyin (Orhan Güner) e Fehime (Zeyno Eracar) in una località segreta…

Endless Love, spoiler: Kemal fa un errore con Deniz

Se avete letto i nostri post, sapete comunque che Kemal riuscirà ad arginare tutti gli ostacoli che Emir gli porrà davanti, compresi i poliziotti coadiuvati dal commissario Hakan (Erhan Alpay). Tuttavia, almeno in un primo momento, Kemal non riuscirà a “consegnare” Deniz a mamma Fehime e a papà Hüseyin, ragione per la quale trascorrerà un po’ di tempo da solo con lei nella località sicura che avrà individuato.

Per la prima volta, Kemal potrà dunque essere a tutti gli effetti il padre di Deniz e giurerà alla bimba che farà il possibile per non staccarsi mai più da lei. Momenti colmi di gioia, durante i quali Kemal darà anche da mangiare a Deniz. Tuttavia, ad un certo punto, prenderà l’iniziativa e, nonostante i cibi scritta da Nihan in una lista, le farà assaggiare una piccola fragola. Cosa che scatenerà nella bambina una reazione allergica…

Endless Love, trame: Kemal e Nihan portano Deniz in ospedale

Deniz comincerà infatti ad avere la febbre e spunteranno dei piccoli ponfi sul suo viso. Fortunatamente a rendersi conto del pericolo imminente ì penserà Nihan, che nel frattempo avrà raggiunto Kemal poiché sentiva la mancanza della bimba.

Senza pensare alle conseguenze, Kemal e Nihan porteranno quindi Deniz in ospedale, dove verrà curata da un medico che però si insospettirà appena i due dichiareranno di non aver portato con loro i documenti della bambina (gli stessi che Kemal e Nihan non vorranno consegnargli per paura che Emir possa rintracciarli).

Fatto sta che il dottore resterà colpito dalla strana faccenda e si metterà in contatto con la polizia, intuendo che la bimba potrebbe essere stata rapita. Un vero e proprio rischio per Nihan e Kemal, che potrebbe mettere fine al “sequestro” a fin di bene di Deniz qualora Emir entrasse a conoscenza del particolare… Seguici su Instagram.