Endless Love: Kemal furioso con Nihan, ecco perché | Anticipazioni

L’idea di essere stato preso in giro per tanto tempo dall’amata Nihan Sezin (Neslihan Atagul) manderà su tutte le furie Kemal Soydere (Burak Özçivit) nelle puntate autunnali di Endless Love. Non a caso, Kemal si renderà protagonista di un forte litigio con Nihan nel momento in cui scoprirà che la piccola Deniz è sua figlia e non del nemico Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu)…

Endless Love, news: Kemal scopre la verità su Deniz

Nei nostri recenti post vi abbiamo già spiegato come Kemal entrerà a conoscenza della verità. In preda a mille dubbi, Soydere si introdurrà in orario notturno a casa di Nihan e Emir e strapperà un capello alla piccola Deniz. Una settimana dopo, grazie al test del DNA, Kemal riuscirà dunque a fugare tutti i suoi sospetti e avrà la certezza del fatto che la bambina è sua figlia.

Tuttavia, almeno in questa fase della storia, Kemal non riuscirà ad avere l’incontro chiarificatore con Nihan, che sarà portata da Emir in un luogo sicuro. In ogni caso, Soydere non si darà affatto per vinto e riuscirà a rintracciare il posto dove si nasconde la sua ex con la bambina. Anche in tale circostanza, le cose non andranno però come il nostro protagonista desiderava.

Endless Love, trame: Nihan consegna a Kemal il suo diario segreto

Messo in allerta dalla sorella Asu Alacahan (Melissa Asli Pamuk), Emir rincaserà prima del previsto e Nihan implorerà Kemal di andare via prima che il marito si accorga della sua presenza. Comunque sia, Nihan vuoterà il sacco e confermerà a Kemal che Deniz è proprio sua figlia, ragione per la quale gli consegnerà il diario segreto dove ha scritto, passo per passo, tutti i particolari della vita di Deniz fin dal giorno che ha scoperto di essere incinta.

Come facilmente prevedibile, la lettura del diario sarà abbastanza dolorosa per Kemal, in primis perché non si capaciterà di come Nihan abbia potuto estrometterlo per quasi un anno dalla vita della loro figlioletta. Un concetto che Soydere ribadirà in maniera piuttosto furente anche a Nihan, quando Emir lascerà nuovamente il posto sicuro per raggiungere la madre Müjgan (Ayşen İnci), appena risvegliatasi dal coma dopo oltre vent’anni.

Endless Love, spoiler: Kemal furioso con Nihan

Anche se Nihan sottolineerà di avere taciuto sia per proteggere Deniz e sia perché lo considerava colpevole dei due lutti occorsi nella sua famiglia, Kemal non si lascerà convincere dalle scuse della sua amata e non le darà una risposta certa quando lei gli chiederà se riuscirà mai a perdonarla. Inoltre, Kemal tenterà di nascondere il suo dispiacere quando Nihan preciserà di avere tentato più volte di parlargli, sia quando si trovava in carcere e sia quando è ritornata dall’Inghilterra, salvo ricevere un no secco come risposta.

Incomprensioni, da entrambe le parti, che avranno di fatto privato Kemal della gioia di essere padre. E ora l’uomo vorrà recuperare a tutti i costi il tempo perduto, tant’è che farà presente a Nihan che da quel momento in poi Deniz starà con lui. Insomma, ancora una volta la coppia protagonista della dizi turca sarà su due fronti completamente separati, ma nonostante ciò i due non riusciranno a non restare insieme.

In quella stessa sera finiranno, infatti, per trascorrere un po’ di tempo, abbracciati sul divano, con qualcuno che, infastidito, li osserverà da lontano: Asu! Che cosa farà la legittima moglie di Kemal? Seguici su Instagram.