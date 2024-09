I fratelli Corsaro, cast e trama della fiction di Canale 5 con Giuseppe Fiorello e Paolo Briguglia

A partire da mercoledì 11 settembre, in prima serata su Canale 5, prende il via I Fratelli Corsaro, nuova serie tv gialla che vede protagonisti due attori molto amati: Giuseppe Fiorello e Paolo Briguglia. Prodotta da Camfilm e diretta da Francesco Miccichè, la serie si basa sui primi quattro romanzi della popolare saga dello scrittore palermitano Salvo Toscano e promette di catturare l’attenzione del pubblico con una trama avvincente e personaggi ben caratterizzati.

Ambientata a Palermo, la trama segue le vicende di Fabrizio e Roberto Corsaro, interpretati rispettivamente da Fiorello e Briguglia. I due fratelli hanno personalità e professioni molto diverse: Fabrizio è un giornalista di cronaca nera impulsivo e affascinato dalle donne, mentre Roberto è un avvocato penalista tranquillo e sposato. Le loro differenze li portano a collaborare su casi complessi, mentre al di fuori del lavoro la madre li coccola con la cucina siciliana e la moglie di Roberto cerca di bilanciare carriera e maternità. Fabrizio, invece, continua a dedicarsi alle sue avventure amorose senza intenzione di stabilirsi.

Il cast di “I Fratelli Corsaro” è arricchito da attori di grande talento come Enrica Pintore, Roberta Rigano e Katia Greco. Originariamente, Giuseppe Fiorello era previsto per il ruolo di Roberto, il fratello minore, caratterizzato da una tranquillità e ipocondria che riflettevano alcune delle sue caratteristiche personali. Tuttavia, l’attore ha richiesto di interpretare Fabrizio, il fratello maggiore, più scanzonato e diverso dalla sua personalità.

Giuseppe Fiorello ha spiegato la sua scelta: “Ho avuto il privilegio di lavorare con due grandi sceneggiatori, Salvo De Mola e Pier Paolo Piciarelli. Inizialmente, pensavamo a Roberto perché ha alcune somiglianze con me, ma poi ho deciso di affrontare un personaggio più distante dalla mia natura. Volevo mettermi alla prova con un ruolo che avesse delle sfumature di ambiguità. Fabrizio è un uomo che evita la stabilità sentimentale, si sveglia più tardi del fratello e ha un’ironia che mi ha attratto“.

Il cambio di ruolo ha permesso a Fiorello di esplorare un personaggio più complesso e ironico, mentre Paolo Briguglia, che interpreta Roberto, ha trovato il rapporto con Fiorello naturale grazie alla loro amicizia nella vita reale. Briguglia ha commentato: “Tra noi si è creato un gioco di specchi. Ho colto l’opportunità per provare la sensazione di essere il fratello maggiore. È stata una bella esperienza, provare tenerezza e gioia nel ruolo di fratello minore“.

La trasposizione tv de “I Fratelli Corsaro” è stata il risultato di un lungo processo di adattamento e collaborazione. Fiorello ha scoperto i romanzi alcuni anni fa ed è riuscito a concretizzare questa ambiziosa idea. “Ho proposto il progetto a Camilla Nesbitt, che quando riconosce qualcosa di buono, ci investe. Un giorno mi ha chiamato dicendo: ‘I diritti sono nostri’. Così, passo dopo passo, siamo riusciti a realizzare la serie“.

Con una sceneggiatura curata da Salvatore De Mola (Il commissario Montalbano), Pier Paolo Piciarelli (Imma Tataranni) e lo stesso Giuseppe Fiorello, "I Fratelli Corsaro" si prospetta come una delle serie più promettenti e attese della stagione, con una miscela di suspence, dramma e interpretazioni coinvolgenti. Non perdete l'appuntamento con il debutto della serie mercoledì 11 settembre in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.