Il paradiso delle signore 9: Alfredo sfila con Irene? Lui imbarazzato! | Anticipazioni

È passata un’estate ma sembrano essere passati anni, anzi un’era: é terminato infatti il lunghissimo periodo che ha visto al timone del Paradiso delle Signore il buon Vittorio (Alessandro Tersigni), fuggito con Matilde (Chiara Baschetti) per coronare il loro sogno d’amore lontano da Milano e da Tancredi (Flavio Parenti). Ma cosa accadrà ora?

L’attività del grande magazzino di moda andrà avanti, nonostante l’assenza del suo direttore. Scopriremo che per Roberto Landi (Filippo Scarafia) e Marcello Barbieri (Pietro Masotti) i primi mesi non sono stati facili: dopo la partenza di Maria (Chiara Russo), la nuova collezione è stata affidata a Gianlorenzo Botteri (Luca Ferrante) che, pur essendo stilista di talento, non ha mai firmato una linea femminile finora!

Quanto sarà complicato per il nuovo stilista occuparsi di crêpes di seta e pizzo e quanto sarà capace di mettersi in gioco? Quel che è certo è che avrà a che fare con una sua vecchia conoscenza; infatti la nuova stilista della Galleria Milano Moda (ora diretta da Marta) avrà avuto dei trascorsi proprio con lui!

Al Paradiso, Roberto e Marcello metteranno a punto una strategia per lanciare le due collezioni, maschile e femminile: l’idea sarà quella di far sfilare a coppie i loro dipendenti. Ma siamo proprio sicuri che sarà tutto così semplice come immaginano i due nuovi direttori?

Naturalmente no! Per la presentazione della nuova “collezione Paradiso” inizierà il gioco delle coppie: in particolare, Alfredo (Gabriele Anagni) verrà a sapere che dovrà sfilare con Irene (Francesca Del Fa) e, vista la fresca rottura con la ragazza, manifesterà il suo imbarazzo.

Barbieri, consapevole del malumore in merito agli accoppiamenti fatti per la sfilata, chiederà la complicità di Botteri per risolvere il problema. Come andrà dunque questa primissima sfilata diretta tutta al maschile? Lo scopriremo già nei prossimi giorni… Seguici su Instagram.