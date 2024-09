Kostas, cast e trama della fiction di Rai 1 con Stefano Fresi

A partire da giovedì 12 settembre, Rai 1 presenta in prima serata la nuova serie tv Kostas, una produzione in quattro puntate realizzata da Palomar in collaborazione con Rai Fiction, che vede protagonista l’attore romano Stefano Fresi. Ambientata nella Grecia del 2009, Kostas segue le vicende del commissario Charitos, personaggio creato dallo scrittore e sceneggiatore di fama internazionale Petros Markaris.

La trama ruota attorno alla figura del commissario Charitos, a capo della Sezione Omicidi della Polizia di Atene. Il suo carattere scomodo e ruvido lo rende un personaggio complesso, mosso da un profondo senso di giustizia. Kostas è lontano dagli stereotipi del poliziotto moderno: abitudinario e ostile alla tecnologia, affronta i misteri e le complessità della vita con l’aiuto di un’insolita passione per i vocabolari, dove cerca le risposte più nascoste. In un’epoca dominata dalla rapidità e dall’innovazione, la sua tenacia, unita a un intuito investigativo fuori dal comune, lo rende un uomo d’altri tempi.

Nonostante i casi più intricati e i ritardi burocratici, Kostas non si lascia scoraggiare, mantenendo salda la sua missione di scoprire la verità. Nemmeno gli ordini del suo superiore, Ghikas, riescono a frenare la sua determinazione.

Oltre al suo ruolo di commissario, la fiction esplora la vita privata del protagonista. Kostas è sposato con Adriana, e il loro matrimonio, seppur segnato da quotidiane schermaglie, si dimostra solido e affiatato. La loro unica figlia, Caterina, è l’oggetto di un amore totalizzante da parte del commissario, che però lo porta a essere particolarmente critico nei confronti dei suoi fidanzati.

Un elemento centrale della narrazione è rappresentato dal complesso rapporto con il padre Stefanos, ex poliziotto ai tempi della dittatura dei Colonnelli. Stefanos, spettatore passivo delle violenze del regime, incarna un passato oscuro che continua a influenzare la vita del commissario. Tuttavia, nel corso della serie, emerge un lato inaspettato del padre, grazie al ritorno di Lambros, un vecchio rivoluzionario comunista che offrirà il suo aiuto nelle indagini, rivelando sfumature umane fino ad allora nascoste.

La città di Atene, con la sua caotica urbanizzazione e il peso della storia, non è solo lo sfondo delle vicende, ma si erge a vero e proprio personaggio della serie. Soffocata dalla corruzione e dall’incuria, Atene diventa specchio delle contraddizioni delle grandi metropoli, non solo greche ma anche italiane, con le loro sfide sociali, politiche ed economiche. Il contrasto tra la maestosità del passato e la decadenza contemporanea sottolinea l’atmosfera inquietante in cui si muove il commissario Charitos.

Nel cast diretto da Milena Cocozza, accanto al protagonista Stefano Fresi, troviamo Francesca Inaudi, Blu Yoshimi, Marco Palvetti, Massimo Mesciulam, Maria Chiara Centorami e Giulio Tropea, con la partecipazione speciale di Michele Rosiello e Luigi Di Fiore.

Una serie avvincente, ricca di suspense, intrighi familiari e riflessioni sociali, con un protagonista insolito e affascinante, capace di catturare l'attenzione del pubblico grazie alla sua umanità e alla sua lotta contro le ingiustizie. Ambientata in una Grecia moderna ma travagliata, Kostas si preannuncia come uno dei titoli di punta della stagione televisiva, offrendo uno sguardo profondo e autentico sulla complessità della società contemporanea.