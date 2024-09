La promessa, anticipazioni 12 settembre 2024: Pia non vuole perdonare Jana

Anticipazioni e trama puntata La promessa di giovedì 12 settembre 2024

Leonor informa i suoi genitori della sua intenzione di lasciare La Promessa per trasferirsi negli Stati Uniti e lavorare per una rivista di moda. Alonso e Cruz non sono d’accordo. Lorenzo suggerisce a Manuel che Jimena dovrebbe essere ricoverata in un sanatorio. Maria, ancora in convalescenza, è tormentata dagli eventi recenti. Al momento, Lope e gli altri membri della servitù preferiscono non informare Maria dell’arrivo di Vera.

Vera chiede a Romulo e Pia il permesso di rimanere a lavorare nella tenuta, ma inizialmente entrambi sono titubanti. Pelayo sollecita Cruz affinché Alonso permetta il ritorno di Cavendish, ma Alonso si oppone per non dispiacere al re. Pia si rifiuta di perdonare Jana. Cruz rinchiude Leonor e Martina nella sala della musica con l'intento di farle riconciliare. Maria scopre che è arrivata una nuova domestica…