La promessa, anticipazioni 16 settembre 2024: Jana vuole chiudere con Manuel

Anticipazioni e trama puntata La promessa di lunedì 16 settembre 2024

Manuel non comprende il cambiamento di atteggiamento di Jana, che è decisa a porre fine alla loro relazione. La ragazza si confida con Abel. Manuel è molto infelice e rifiuta di continuare a essere il burattino della madre. Senza che Catalina ne sappia nulla, Pelayo finalizza i dettagli della consegna delle armi con Cavendish, convinto che il suo piano con Jerónimo funzionerà. I Marchesi cercano di dissuadere la figlia Leonor dall’andare negli Stati Uniti, e lei chiede aiuto ai cugini, con cui i rapporti sono ancora tesi. María Fernández continua la sua battaglia contro Vera e, nonostante gli avvertimenti degli altri membri del personale come Jana, Teresa e Feliciano, non si arrende. Un mago misterioso si offre di esibirsi a La Promessa. Alonso accetta e incarica Rómulo di organizzare l’evento, con l’obiettivo di sollevare lo spirito degli abitanti del palazzo… Seguici su Instagram.