La promessa, anticipazioni 3 settembre 2024: “Maria morirà sola!”, le ultime parole di Valentin

Anticipazioni e trama puntata La promessa di martedì 3 settembre 2024

Un agente di Funes spara a Valentin, lo colpisce e lo ammazza. Prima di esalare l’ultimo respiro, Valentin dice a Jana che nessuno potrà trovare Maria, destinata dunque a morire da sola. Funes e i suoi uomini cominciano le ricerche di Maria, mentre Jana si sente in colpa per non essere riuscita a farsi dire da Valentin dove si trovava Maria. Simona si pente di aver accolto Valentin, credendo alle sue bugie. Cruz, seccata dal troppo movimento che sta creando la sparizione di Maria, vuole che Pia trovi una cameriera che la sostituisca; Pia però si rifiuta di farlo.

Romulo legge a Pia la missiva di Mauro in cui quest'ultimo lo avverte che ha deciso di lasciare la Promessa proprio per evitare che fosse lo stesso Romulo ad andarsene. Catalina e Pelayo comunicano che apriranno un nuovo commercio: quello delle conserve. Tuttavia, Margarita e Lorenzo continuano con il loro piano per smascherare Pelayo. Infatti Lorenzo lo segue e scopre che l'uomo, insieme a Jeronimo, ha incontrato mister Cavendish nelle terre della Promessa…