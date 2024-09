La promessa, anticipazioni 4 settembre 2024: Manuel ripudia Jimena e se la prende con…

Anticipazioni e trama puntata La promessa di mercoledì 4 settembre 2024

Curro capisce attraverso Jana che il figlio di donna Pia è figlio del Barone de Linaja, ma lei gli dice che nessuno deve saperlo. Cavendish continua a pretendere che lo scambio soldi-armi avvenga a La Promessa. Pelayo tenta di convincere Alonso che sta vietando l’ingresso dell’inglese a palazzo. Eleonor ha capito tutto di Curro e Martina e li smaschera. Maria continua la sua lotta per la sopravvivenza. Cruz non ama il pensiero che Leonor possa lavorare, ma le fa piacere che la figlia abbia una passione per la moda.

Simona è spaventata per la sorte di Maria, ma anche per quella di suo figlio Antonio visto che Valentin potrebbe aver tentato di eliminare anche lui. Manuel rinfaccia ai genitori di averlo obbligato a sposare una donna inaffidabile, che ha pure cercato di uccidere la sorella Catalina; per questo motivo decide di ripudiarla e accusa loro di averlo rovinato. Le salse di Catalina e Pelayo hanno un ottimo riscontro! Teresa si avvicina sempre più a Feliciano e dice di amarlo, mentre il ricordo di Mauro appartiene al passato…