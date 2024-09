La promessa, anticipazioni 5 settembre 2024: Maria, c’è un indizio ma…

Anticipazioni e trama puntata La promessa di giovedì 5 settembre 2024

Leonor scopre l’esistenza della storia tra Curro e Martina e si risente per non esserne stata informata; Martina cerca di farsi perdonare, ma sembra non riuscirci. Lorenzo e Margarita proseguono le loro indagini su Pelayo che, piuttosto seccato dalla situazione che si è creata, si sfoga con Catalina. Petra dice una bugia a Cruz, che le crede: la donna assicura alla marchesa che Feliciano non è suo figlio!

Nell'esaminare il corpo di Valentin, Abel nota un'eruzione cutanea e così Jana comprende che Valentin è stato a contatto con le ortiche. Ciò restringe la ricerca ma Maria ancora non viene trovata. Il sergente Funes, tra l'altro, è preoccupato perché tra gli effetti personali di Valentin ha trovato un indumento di una ragazza uccisa a Jaèn e ha paura che Maria possa aver fatto la stessa fine….