La promessa, anticipazioni 9 settembre 2024: Jana, Pia è infuriata con lei!

Anticipazioni e trama puntata La promessa di lunedì 9 settembre 2024

Pia è infuriata con Jana per aver rivelato a Curro l'identità del padre di suo figlio, mettendo così entrambi in pericolo. Vera, mentre serve casualmente il tè a Martina e a Leonor, fa un'ottima impressione. Feliciano confessa a Teresa che Pia sta intervenendo per aiutarlo a ricucire il rapporto con Petra. Margarita e Lorenzo discutono sul comportamento sospetto di Mister Cavendish e decidono di indagare anche sul ruolo enigmatico di Jeronimo. La servitù è ancora in ansia per Maria, e Abel chiede aiuto a Catalina per scoprire dove si trova la sabbia gialla trovata sulle scarpe di Valentin. Nonostante l'opposizione del conte, dovuta alla costante presenza della Guardia Civile che cerca Maria, Mister Cavendish ordina a Pelayo di continuare a utilizzare la Promessa come base logistica per il nuovo approvvigionamento di armi. Petra confida a Pia il suo dolore per l'indifferenza di Feliciano….