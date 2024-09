La Promessa anticipazioni: Alonso fa una richiesta particolare ad Abel, ecco quale

Un piano inaspettato elaborato da Alonso de Lujan (Manuel Regueiro) si farà strada nelle prossime puntate italiane de La Promessa. Il marchese si convincerà infatti del fatto che l’incidente di caccia nel quale è rimasto coinvolto il “nipote” Curro de la Mata (Xavi Lock) sia stato premeditato da qualcuno, motivo per il quale passerà al contrattacco. Per farlo avrà però bisogno dell’aiuto del dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara)…

La Promessa, news: la morte di Feliciano

Come gli episodi in onda questi giorni su Canale 5 stanno mostrando, Cruz Ezquerdo (Eva Martin) e Lorenzo (Guillermo Serrano) si stanno accordando per uccidere Curro, in modo tale da impedirgli di diventare il nuovo barone di Linaja. Nel corso dei prossimi episodi, i due convinceranno quindi Alonso ad organizzare una battuta di caccia per festeggiare l’assunzione del titolo nobiliare da parte del ragazzo.

Durante l’evento, Lorenzo assolderà quindi un sicario che, con due proiettili vaganti, non ferirà soltanto Curro, ma anche Feliciano Arcos (Marcos Orengo), che morirà dopo giorni di agonia a causa di un’infezione che sorgerà nella sua ferita. Al contrario, anche se era il vero bersaglio dei cattivoni, Curro riuscirà a salvarsi grazie ad una difficile operazione eseguita da Abel con l’aiuto di Jana Exposito (Ana Garces), la quale donerà al giovane anche il suo sangue.

La Promessa, trame: le indagini di Alonso

Fatto sta che, fin dal primo minuto, Alonso mostrerà più di una perplessità sulle dinamiche del presunto incidente, tant’è che si avvarrà dell’aiuto del figlio Manuel (Arturo Sancho) e del maggiordomo Romulo Baeza (Joacquin Climent) per fare dei sopralluoghi sul luogo in cui Curro e Feliciano sono stati colpiti e capire se qualcuno degli invitati potesse aver avuto qualche margine di errore durante la battuta di caccia.

Analizzati tutti gli elementi, Alonso capirà però che l’evento è stato organizzato nei minimi dettagli e comincerà a scartare l’idea dell’incidente. Perplessità che l’uomo confiderà immediatamente alla moglie Cruz, che tenderà a non assecondare i dubbi del marito (avendo paura di essere scoperta) e sottolineerà che nessuno aveva interesse a fare del male a Curro, come invece lui starà pensando.

La Promessa, spoiler: Alonso fa una richiesta ad Abel

Nel vortice dei sospetti, Alonso farà dunque una richiesta shock ad Abel: dandogli dei soldi in cambio, dirà al medico se sia possibile fare credere a tutti quanti che, nonostante fosse in fase di ripresa, Curro ha avuto una pericolosa ricaduta.

Inizialmente, Abel tenterà di tirarsi indietro, perché capirà erroneamente che il marchese gli stia chiedendo di fare del male a Curro, ma poi sceglierà di aiutare Alonso, il quale starà invece agendo a fin di bene per capire se qualcuno all’interno del palazzo voglia davvero uccidere il giovane.

Ma verso chi saranno rivolti i sospetti di Alonso? Per il momento, Lujan sarà alquanto enigmatico sulla faccenda e permetterà soltanto a due persone, oltre ad Abel e lui, di avvicinarsi a Curro. La prima sarà Jana, mentre la seconda la cuoca Simona (Carmen Flores Sandoval), che dovrà preparare in autonomia i pasti di Curro senza lasciare che nessuno li tocchi per evitare che vengano contaminati. Insomma, il marchese sembrerà davvero convinto della sua teoria…