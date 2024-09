La Promessa anticipazioni: Alonso si avvicina alla verità!

Cruz Ezquerdo (Eva Martin) e Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano) riusciranno davvero a farla franca per l’attentato ai danni del giovane Curro (Xavi Lock) che costerà la vita al povero Feliciano Arcos (Marcos Orengo)? In realtà, nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, i due cognati se la vedranno davvero brutta a causa di alcuni sospetti di Alonso (Manuel Regueiro)…

La Promessa, news: il ferimento di Curro e la morte di Feliciano

Come sapete, Curro e Feliciano verranno feriti da un sicario assoldato da Lorenzo, su richiesta di Cruz, per uccidere il “figlio” ed impedirgli di diventare il nuovo barone di Linaja. Se Curro riuscirà a cavarsela grazie ad una delicata operazione eseguita dal dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara) con l’aiuto di Jana Exposito (Ana Garces), lo stesso non si potrà dire invece di Feliciano, che morirà qualche giorno dopo a causa della sua ferita.

Una morte, quella di Feliciano, che colpirà in primis la madre Petra (Marga Martinez) ma anche Teresa Villamil (Andrea del Rio), che stava appunto per sposarsi con lo sfortunato lacché. Fatto sta che, nonostante un sospiro di sollievo per la ripresa di Curro, Alonso vorrà vederci chiaro su quanto è accaduto…

La Promessa, trame: Alonso comincia ad indagare sull’incidente

Il marchese non riuscirà a capacitarsi di come sia potuto accadere un incidente mortale in una battuta di caccia che aveva organizzato nei minimi dettagli affinché non accadesse nulla di imprudente. Per questo, con l’aiuto del figlio Manuel (Arturo Sanchez) ed i consigli dell’anziano ed esperto Romulo Baeza (Joaquin Climent), setaccerà ogni centimetro del giardino nel quale è avvenuta la battuta di caccia e, in un secondo momento, vorrà anche risentire tutti gli invitati per capire se abbiano visto e notato qualcosa di strano.

A mettergli i bastoni tra le ruote, ovviamente, ci penserà la moglie Cruz, disposta a tutto per impedirgli di arrivare alla verità. Tuttavia, col trascorrere dei giorni, Alonso arriverà a formulare una pericolosa ipotesi…

La Promessa, spoiler: il sospetto (fondato) di Alonso

Possiamo infatti anticiparvi che Alonso non escluderà del tutto l’ipotesi che qualcuno abbia cercato volutamente di fare del male a Curro o Feliciano. Un sospetto del quale parlerà immediatamente a Cruz, che ovviamente tenterà di screditare la teoria del marito per far sì che quest’ultimo cataloghi quanto successo come uno sfortunato incidente e smetta di porsi delle pericolose domande che finirebbero per mettere ancora più in difficoltà lei e Lorenzo. Seguici su Instagram.

Un dialogo, quello tra i marchesi de Lujan, che per ora verrà accantonato a causa di una visita improvvisa, ma che troverà nuova linfa vitale quando Alonso farà una strana proposta a Abel… Seguici su Instagram.