La Promessa anticipazioni: arriva Ignacio, il conte di Ayala

Un nuovo ospite è destinato a creare “molto rumore” nel corso delle puntate italiane de La Promessa in onda in autunno. All’improvviso, si presenterà infatti alla tenuta Ignacio (Miquel Garcia Borda), conte di Ayala e vecchia conoscenza della dark lady Cruz Ezquerdo (Eva Martin). Fin da subito, l’uomo si contraddistinguerà per i suoi commenti maschilisti e classisti. Particolare che infastidirà diversi personaggi…

La Promessa, news: Ignacio arriva nella tenuta

Tutto partirà quando Alonso (Manuel Regueiro) starà mettendo Cruz al corrente del fatto che, dal suo punto di vista, l’incidente di Curro (Xavi Lock) che è costato la vita a Feliciano (Marcos Orengo) è stato volutamente provocato da qualcuno che intendeva uccidere uno dei due.

Ovviamente, visto il suo coinvolgimento nella faccenda insieme al cognato Lorenzo (Guillermo Serrano), Cruz cercherà con tutte le forze di screditare la teoria del marito, ma il loro discorso verrà interrotto da una visita improvvisa annunciata dal maggiordomo Romulo Baeza (Joaquin Climent).

Cruz sarà dunque al settimo cielo quando si ritroverà di fronte a Ignacio, il conte di Ayala, che non vedeva dal triste giorno del funerale di suo padre Juan (Alberto Gonzalez). La Ezquerdo cercherà quindi di intrattenersi a parlare con Ignacio, ma Alonso le ricorderà che hanno lasciato un discorso a metà e la costringerà a posticipare il suo personale benvenuto all’ospite.

La Promessa, trame: i commenti sgraditi di Ayala

Proprio per tale ragione, in attesa di poter parlare con Cruz, Ayala dovrà intrattenersi con gli altri abitanti della tenuta, ai quali farà perdere immediatamente le staffe. In primis metterà in difficoltà Jana Exposito (Ana Garces), quando sottolineerà che è insolito vedere un medico, in questo caso Abel Bueno (Alejandro Vergara), che accetta di farsi aiutare da una donna e semplice domestica.

Come se non bastasse, il nuovo arrivato non potrà fare a meno di schernire Catalina (Carmen Asecas) quando scoprirà che è lei e non l’erede Manuel (Arturo Sancho) ad occuparsi della gestione de La Promessa. Stupito da ciò, Ayala commenterà che per Catalina è ormai arrivata l’ora di cercare un marito, invece di occuparsi di cose da uomini, e manterrà il punto anche quando la ragazza gli dirà che sta per sposare Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina), il conte di Anil.

La Promessa, trame: attenzione al conte di Ayala

Commenti davvero fuori luogo che, almeno per ora, non avranno molta importanza, dato che Ayala – a causa di un impegno preso in precedenza – non potrà trattenersi oltre e dovrà lasciare La Promessa senza aver parlato nemmeno con Cruz.

Comunque sia vi facciamo presente sin da ora che il Conte di Ayala non farà soltanto una "toccata e fuga" nelle vicende de La Promessa e sarà destinato a restare per diverso tempo. E sarà un personaggio negativo, presto scopriremo perché…