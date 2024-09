La Promessa anticipazioni: Ayala fa una richiesta a Cruz, ecco quale

L’arrivo di Ignacio (Miquel Garcia Borda), il conte di Ayala, porterà diversi intrighi nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. Amico di vecchia data di Cruz Ezquerdo (Eva Martin) e cresciuto dal defunto barone Juan come se fosse suo figlio, l’uomo avrà diversi scheletri nell’armadio da nascondere. E uno di questi, come vi abbiamo già annunciato, riguarderà Petra Arcos (Marga Martinez)…

La Promessa, news: Ignacio è il padre di Feliciano

Eh sì: attraverso un dialogo emergerà che, in passato, Petra e Ayala hanno avuto una relazione, dalla quale è nato proprio Feliciano (Marcos Orengo). Ignacio sottolineerà infatti con la domestica di essere ritornato nella tenuta proprio quando ha appreso dai giornali della morte del giovane Arcos, un figlio che ha sempre tenuto lontano da sé, pur non avendone avuto altri, per volere della stessa Petra.

Tuttavia, Ayala non avrà alcun tipo di astio nei confronti di Petra e le darà il suo personale supporto per cercare di superare il lutto che, in fondo, entrambi hanno subito. Un legame, quello tra Petra e Ayala, del quale sarà all’oscuro pure Cruz. Tant’è che la marchesa non opporrà alcun tipo di resistenza quando Ignacio le farà una richiesta…

La Promessa, spoiler: Ayala fa una richiesta a Cruz

Eh sì: approfittando del fatto che la donna gli ha chiesto di restare per un po’ di tempo alla tenuta, Ignacio farà presenta a Cruz che deve comunque occuparsi di alcune faccende importanti, ragion per cui le domanderà di poter usufruire della “sua” Petra per qualche ora al giorno pur di sbrigarle.

Ovviamente, la Ezquerdo dirà subito di sì alla richiesta del confidente, precisando che la Arcos è la persona che fa al caso suo, visto che è discreta e non ha un rapporto stretto con gli altri dipendenti della sua tenuta.

Ayala riuscirà quindi ad avere Petra tutta per sé, ma ovviamente non impiegherà il tempo trascorso con lei per della faccende lavorative. La sua intenzione sarà quella di darle ancora il suo supporto e conoscere qualcosa della vita di Feliciano. Insomma, il Conte sembrerà ancora interessato alla sua ex, che dal canto suo invece si troverà di fronte ad un vero e proprio bivio…

La Promessa, trame: Cruz dà un ordine a Petra

Come facilmente prevedibile, nonostante il buon rapporto con Ayala, Cruz non si fiderà ciecamente del suo ospite e chiederà a Petra di riferirle tutto quello che il Conte fa quando è da solo con lei, per capire i misteriosi affari dei quali si sta occupando.

Cruz pretenderà insomma che Petra faccia la spia per lei per scoprire qualcosa di più sull’arrivo di Ignacio a La Promessa, visto che non si faceva vedere da tantissimi anni. Ma che cosa farà davvero Petra? Sarà ancora una volta fedelmente dalla parte di Cruz oppure si lascerà trasportare dal suo antico legame con Ignacio? Seguici su Instagram.